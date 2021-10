Spotify s’attend à avoir plus de 400 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année

Spotify compte désormais 172 millions d’abonnés payants et 381 millions d’utilisateurs actifs par mois, a annoncé la société aujourd’hui dans son dernier communiqué de résultats. Cela représente une augmentation par rapport aux 165 millions d’abonnés payants et aux 365 millions d’utilisateurs actifs mensuels du dernier trimestre, les deux chiffres ayant augmenté de 19% en glissement annuel. Ceux-ci sont conformes à ce que Spotify attendait ce trimestre.

Cette croissance signifie que Spotify continue d’être le plus grand service de streaming musical au monde. Bien que les concurrents Amazon Music et Apple Music ne publient pas régulièrement le nombre d’abonnés, les chiffres compilés par Music Ally évaluent respectivement le nombre d’abonnés à environ 55 millions et 60 millions. D’ici la fin de l’année, Spotify s’attend à avoir plus de 400 millions d’utilisateurs actifs par mois et plus de 177 millions d’abonnés premium, ce qui est conforme aux projections précédentes.

Notamment, ce trimestre a vu le revenu moyen par utilisateur de Spotify augmenter à 4,34 € (environ 5,03 $), contre 4,29 € (environ 4,98 $) le trimestre dernier, et représente une augmentation de 4 % en glissement annuel. Globalement, la société a réalisé un bénéfice de 2 millions d’euros contre une perte de 101 millions d’euros au même trimestre l’année précédente. Les deux sont relativement inhabituels pour Spotify, étant donné qu’il met l’accent sur la croissance plutôt que sur les bénéfices ou les revenus trimestriels. Le revenu moyen par utilisateur a été aidé par les augmentations de prix de l’entreprise au cours de la dernière année.

Plus de six mois se sont écoulés depuis l’annonce de son niveau de streaming HiFi sans perte

Les bénéfices ont été soutenus par la croissance de la publicité en podcast, passant de 10 à 13% des revenus totaux, selon le Wall Street Journal. Spotify affirme que le nombre d’utilisateurs qui s’engagent avec des podcasts s’accélère et que la part des podcasts dans les heures de consommation globales a atteint un « plus haut » ce trimestre. Le nombre de podcasts sur la plate-forme s’élève désormais à 3,2 millions, contre 2,9 millions à la fin du trimestre précédent.

Les chiffres viennent à la fin d’un trimestre relativement calme pour Spotify, qui n’a pas été marqué par des acquisitions ou des lancements majeurs. Il n’y a toujours aucun signe de Spotify HiFi, le nouveau niveau de streaming de qualité CD de la société annoncé en février et qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année.

Au lieu de cela, la société a apporté des modifications plus mineures à son service ce trimestre, comme le déploiement généralisé de la possibilité pour les podcasteurs d’ajouter des sondages interactifs et des questions-réponses à leurs émissions, la publication d’une application Wear OS avec prise en charge de la lecture hors ligne et l’ajout d’un nouveau « Améliorer » fonction qui ajoute automatiquement des chansons aux listes de lecture préexistantes des utilisateurs.