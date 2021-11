Spotify s’étend à six autres pays, dont le Venezuela et l’Irak

En février, dans le cadre de son événement Stream On, Spotify a dévoilé son intention de faire ses débuts dans plus de 80 autres pays, dont le Cambodge et l’Ouganda. Désormais, la plate-forme basée à Stockholm est officiellement arrivée sur six autres marchés : l’Irak, la Libye, le Tadjikistan, le Venezuela, la République du Congo et la République démocratique du Congo.

Les dirigeants de Spotify viennent tout juste de révéler l’expansion de leur entreprise, qui survient alors que les services de streaming concurrents (et les grands labels) s’apprêtent à prendre pied sur les marchés de la musique à croissance rapide. Cette dernière version englobe à la fois les versions payantes et financées par la publicité de Spotify – un point qui mérite d’être noté, pour le service lancé en Corée du Sud sans niveau gratuit – et étend la portée de la plate-forme à environ 184 pays, en tenant compte de la liste mise à jour sur le site Web de Spotify. .

Les six pays les plus récents à avoir accès à Spotify ont une population combinée de plus de 180 millions d’individus, cette fois basée sur les dernières données et estimations disponibles – 40,22 millions de personnes en Irak, 6,87 millions en Libye, 9,54 millions au Tadjikistan, 28,44 millions au Venezuela, 5,52 millions en République du Congo et 89,56 millions en République démocratique du Congo.

Il convient également de rappeler que le coût mensuel d’un abonnement Spotify varie en fonction du pays de résidence. Au Venezuela, par exemple, l’itération sans publicité du service coûtera aux utilisateurs 5,99 $ par mois, contre 4,99 $ par mois au Tadjikistan, environ 3,09 $ (4 500 IQD) en Irak et 2,99 $ par mois en République du Congo, République démocratique du le Congo et la Libye.

En ce qui concerne les efforts susmentionnés des services de streaming pour atteindre les utilisateurs des marchés émergents de la musique, Apple Music s’est étendu en avril 2020 à 52 autres pays (dont le Maroc et le Cameroun), tandis que Deezer en mars 2021 a réduit ses prix au Nigeria et au Kenya. (Deezer reste disponible dans quelques pays où Spotify et Apple Music ne sont pas encore arrivés, y compris l’Afghanistan, avec une population de 38,93 millions.)

De plus, les plates-formes régionales – qui s’avèrent difficiles à dépasser pour Spotify et d’autres dans certains États – se sont taillé une présence significative sur le marché, Boomplay et Anghami faisant la une des journaux en 2021.

Du côté des labels, Universal Music a lancé l’année dernière Def Jam Africa, tandis que Warner Music a acquis en septembre de cette année le sud-africain Coleske. Warner a également investi 200 millions de dollars dans le poids lourd arabe Rotana Music en 2021, tandis que Sony Music, jetant son dévolu sur l’espace musical brésilien axé sur le streaming, a perdu 250 millions de dollars pour acquérir Som Livre en avril.

Enfin, Warner Music, au cours des 11 premiers mois de cette année, a créé Atlantic Records Russia, lancé le label hip-hop asiatique Asiatic Records (ainsi que le label de danse pan-asiatique Whet Records) et a signé un pacte axé sur la distribution avec Yin Yang de Saigon. Médias.