Spotify signe le podcast “Call Her Daddy” d’Alex Cooper pour un contrat de plus de 20 millions de dollars

Hier, des rapports ont suggéré que Spotify était sur le point de devenir la maison exclusive du podcast Call Her Daddy. Maintenant, la plate-forme de streaming basée à Stockholm a officiellement signé le programme hébergé par Alex Cooper pour un accord de plus de 20 millions de dollars.

Spotify a annoncé ce matin que Call Her Daddy, âgée de trois ans, avait rejoint sa liste de podcasts exclusifs, comprenant désormais des programmes de Joe Rogan, Bruce Springsteen et Barack Obama, Michelle Obama, la célébrité TikTok Addison Rae et de nombreuses autres personnalités de premier plan. . Le géant du streaming musical et Alex Cooper n’ont pas abordé publiquement les détails financiers de l’accord, mais le Wall Street Journal a rapporté que l’accord valait au nord de 20 millions de dollars.

“Tous les épisodes nouveaux et existants” de Call Her Daddy seront disponibles uniquement via Spotify à partir du mercredi 21 juillet, selon la sortie – une fenêtre beaucoup plus courte que celle qui a précédé l’exclusivité sur la plate-forme de The Joe Rogan Experience. Les supérieurs ont dévoilé ce dernier accord en mai 2020, mais de nouveaux versements JRE ont commencé à sortir uniquement via Spotify en décembre de la même année.

“Call Her Daddy était le premier podcast du genre et a créé un espace sexuel positif où les femmes contrôlent la conversation”, poursuit le message d’annonce de Spotify, avant de réitérer que l’émission se vantait du cinquième plus grand nombre de flux de tous les podcasts sur Spotify en 2020 De plus, Call Her Daddy était le deuxième podcast créé par des femmes le plus populaire sur Spotify en mars 2021, derrière Crime Junkie.

Pour Spotify, la transaction représente le dernier d’une longue série d’investissements substantiels dans le podcasting. Mis à part les émissions exclusives susmentionnées – l’accord pour JRE à lui seul aurait coûté plus de 100 millions de dollars – Spotify aurait perdu environ un quart de milliard de dollars pour acquérir The Ringer de Bill Simmons l’année dernière, après un rachat de Gimlet Media de 230 millions de dollars en 2019 et précédant un achat de mégaphone de 235 millions de dollars en novembre 2020.

Malgré cela et d’autres jeux importants, Spotify n’a jusqu’à présent pas été en mesure d’augmenter matériellement la part d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) qui s’engagent avec – pas nécessairement écoutent du début à la fin – des podcasts. Au premier trimestre de 2021, la bibliothèque de podcasts de Spotify est passée de 2,2 millions à 2,6 millions d’émissions, mais « le pourcentage de MAU qui ont utilisé du contenu de podcast sur notre plate-forme était conforme aux niveaux du quatrième trimestre », qui s’élevait à 25 %.

À l’avenir, il vaudra la peine de surveiller l’impact des podcasts exclusifs sur les statistiques d’audience – et, à son tour, la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir du divertissement audio non musical. L’action Spotify (SPOT) était en baisse d’environ 2,5% au moment de la publication de cet article, et l’entité a finalisé en avril un « accord de développement de podcasts innovants » avec Warner Music Group.