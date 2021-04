Spotify s’intègre directement à Facebook – à partir de la semaine prochaine

Facebook est sur le point d’intégrer directement Spotify dans le cadre de l’initiative «Project Boombox» des entreprises, et le partenariat élargi devrait être lancé la semaine prochaine.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a révélé l’intégration rapide de Spotify de sa plate-forme lors d’une récente interview avec le journaliste Casey Newton. La longue discussion a porté en grande partie sur l’expansion prévue de la société de médias sociaux dans le domaine de l’audio, qui, selon Zuckerberg, «sera un média de premier ordre».

Il convient de mentionner sur ce front que le responsable de Facebook, âgé de 36 ans, a également dévoilé le développement en cours de Soundbites, un projet audio de forme courte. (De plus, Facebook a détaillé Soundbites ainsi que sa prise en charge des podcasts dans une version officielle, mais ce message d’annonce ne mentionne pas l’intégration de Spotify.) Spotify à la fin du mois dernier a acquis Locker Room, un concurrent de premier plan du Clubhouse, et a présenté des plans pour commencer à héberger. “Discussions en temps réel, débats, sessions” Demandez-moi n’importe quoi “(AMA), et plus encore.”

Interrogé sur ce sur quoi Facebook travaille avec Spotify «en ce qui concerne les podcasts», le natif de White Plains, New York, Zuckerberg a souligné que l’intégration sur plate-forme donnerait la priorité à la musique du géant du streaming, par opposition aux podcasts et autres divertissements audio..

«Nous travaillons en fait avec Spotify sur la musique, en tant que cœur de tout cela – la musique est évidemment une partie importante de l’audio, et nous avons un partenariat de longue date avec Spotify, qui remonte à de très nombreuses années.

«Les musiciens sont une partie très importante de l’économie des créateurs. Nous voulons qu’ils puissent partager du contenu et que les gens puissent le consommer et le lire en arrière-plan pendant qu’ils utilisent l’application. Nous voulons que les gens puissent partager le contenu de leurs artistes préférés et partager des listes de lecture et différents types de contenu. Et puis, dans votre flux, il suffit de pouvoir cliquer et d’avoir un petit joueur en ligne et de pouvoir l’utiliser.

«Nous avons appelé cela« Project Boombox », c’est le nom que nous avons utilisé pour travailler avec Spotify dessus», a-t-il terminé.

Citant des sources connaissant le sujet, TechCrunch a précisé que l’intégration Spotify prendrait en charge à la fois les podcasts et la musique, arrivant sur Facebook dans environ une semaine. (Pour référence, des clips musicaux sous licence ont fait leur chemin sur Facebook en juillet 2020, environ six semaines avant que la plate-forme n’obtienne les licences de jeux des grands labels.) Mais Zuckerberg, lors de la rencontre avec Casey, a indiqué que «tout ce que je ‘ Je vais en parler, je pense que cela arrive au cours des prochains mois »et« une partie pourrait prendre un peu plus de temps. »

De plus, Zuckerberg a utilisé une partie de l’interview pour critiquer les frais de l’App Store d’Apple («J’ai dit assez clairement que je pense que certaines politiques de l’App Store nuisent à l’économie créative») et a indiqué que Facebook avait l’intention de faire des investissements à long terme dans audio, même si “il faut un peu d’itération pour que” des projets comme Soundbites “fonctionnent vraiment bien.”

À cet égard, Twitter aurait discuté d’un rachat de 4 milliards de dollars du Clubhouse, âgé d’environ six mois, qui a choisi de rester indépendant et de lever des capitaux (y compris un milliard de dollars supposé via une série B en janvier). Et bien que le Clubhouse sur invitation uniquement soit uniquement disponible sur les appareils Apple, les espaces de Twitter ont fait leur apparition sur Android à la fin du mois dernier.