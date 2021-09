Spotify Stock bondit après qu’Apple assouplit sa « taxe » sur l’App Store

Les actions de SPOT ont bondi de près de 7 % jeudi 2 septembre à la suite d’une concession favorable d’Apple sur ses restrictions d’achat sur l’App Store. Dans l’ensemble, l’action Spotify est en hausse de près de 13% sur la semaine alors qu’Apple se détend – mais quel est l’avantage financier éventuel pour Spotify ?

La semaine dernière, nous avons signalé pour la première fois qu’Apple avait accepté d’autoriser les petits développeurs de l’App Store à communiquer plus facilement avec les utilisateurs via des méthodes de paiement non Apple. L’assouplissement, qui fait partie d’un règlement de recours collectif de 100 millions de dollars impliquant des développeurs réalisant des revenus inférieurs à 1 million de dollars par an, a été qualifié d’insuffisant par Spotify. Mais maintenant, il y a une concession plus importante qui affecte plus sérieusement les plateformes comme Spotify, Netflix, Hulu et d’autres « applications de lecture ».

Il y a quelques heures à peine, Apple a partagé les détails d’un accord majeur impliquant la Japan Fair Trade Commission. En vertu des changements convenus, qui seront mondiaux et entreront en vigueur l’année prochaine, les développeurs et les entreprises de l’App Store pourront utiliser leurs propres systèmes de facturation, au lieu d’être limités à la plate-forme de paiement d’Apple et à la « taxe Apple » associée.

Une clarification importante est qu’Apple n’autorisera pas les plateformes comme Spotify à facturer directement dans l’App Store. Au lieu de cela, des applications comme Spotify peuvent diriger les utilisateurs vers leurs propres plateformes de paiement en dehors de l’App Store. Une fois dirigés vers un site Web externe, les utilisateurs auront la possibilité de « créer ou de gérer un compte », ce qui élimine les frais supplémentaires importants d’Apple.

“La mise à jour permettra aux développeurs d’applications” de lecture “d’inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour que les utilisateurs puissent créer ou gérer un compte”, a décrit Apple dans un e-mail à Digital Music News. Spotify est considéré comme une « application de lecture », qui propose « du contenu déjà acheté ou des abonnements à du contenu pour des magazines numériques, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique et de la vidéo », selon la description d’Apple.

Passons maintenant aux détails de mise en œuvre.

Apple a vaguement fait allusion à des mises à jour spécifiques et a souligné son engagement envers la sécurité. “Avant que le changement n’entre en vigueur au début de 2022, Apple mettra à jour ses directives et son processus de révision pour s’assurer que les utilisateurs d’applications de lecture continuent d’avoir une expérience sûre sur l’App Store”, a déclaré Apple. « Alors que les achats intégrés via le système de commerce de l’App Store restent les méthodes de paiement les plus sûres et les plus fiables pour les utilisateurs, Apple aidera également les développeurs d’applications de lecture à protéger les utilisateurs lorsqu’ils les relient à un site Web externe pour effectuer des achats. »

L’avantage de Spotify a été rapidement remarqué par Wall Street. Selon le pays et d’autres spécificités, Spotify pourrait réduire une « taxe » Apple pouvant aller jusqu’à 20 %, ce qui contribue certainement à la rentabilité. Dans les échanges de jeudi, les actions de SPOT ont bondi vers le nord immédiatement après la divulgation d’Apple, terminant en hausse de près de 7% à 254,03 $. Sur la semaine, les actions SPOT sont en hausse de 12,4% suite aux concessions consécutives des développeurs d’Apple.

Mais SPOT va-t-il encore augmenter ?

Peut-être révélateur, le prix de Spotify a immédiatement plafonné à environ 254 $ après une première augmentation jeudi matin. Cela suggère que la rue voit des améliorations financières modestes à venir, mais rien de stratosphérique. Bien sûr, cela pourrait changer si Spotify démontre un plus grand avantage « Apple en franchise d’impôt » au cours des prochains trimestres financiers. Mais pour l’instant, il semble que seuls des gains modestes soient intégrés au cours de l’action.