Spotify Stock (SPOT) enregistre un petit gain après une baisse du rapport post-bénéfice

L’action Spotify (SPOT) a légèrement rebondi pendant les heures de négociation d’aujourd’hui après avoir chuté de près de 40 dollars par action à la suite de la publication du rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 de la société basée à Stockholm.

L’action Spotify (SPOT) a terminé à 262,15 $ par action aujourd’hui – une augmentation de 2,29% / 5,87 $ par rapport à la valeur de clôture d’hier. Une légère baisse après les heures normales a ensuite porté SPOT à 261 $, mais au moment de la publication de cet article, les actions étaient revenues à 262,15 $ chacune.

La baisse du cours des actions initialement mentionnée est arrivée presque immédiatement après l’ouverture du marché hier, lorsque le géant du streaming musical a révélé ses spécificités de performance pour les trois premiers mois de 2021. À 10 h HNE, SPOT était passé de près de 293 $ à environ 263 $, avant terminant la journée à 256,28 $.

Ce dernier prix, tout en étant à peu près conforme à la valeur de SPOT il y a un mois, est de 131,16 $ de moins que le plus haut de l’action Spotify en 52 semaines, 387,44 $, qui est arrivé en février 2021. De plus, en dépit de la baisse significative de valorisation que l’action a subi cette semaine , la valeur de clôture d’aujourd’hui est toujours supérieure d’environ 110 $ par action à celle de fin avril 2020, lorsque SPOT se négociait pour environ 152 $.

En passant, l’ascension à la hausse de l’action Spotify a semblé débuter le 19 mai de l’année dernière, lorsque la plate-forme a annoncé qu’elle deviendrait la maison exclusive de The Joe Rogan Experience. À la fin du mois de mai, SPOT avait grimpé au-delà de 180 $, avant de craquer 270 $ au début de juillet. Et bien que le programme soit devenu disponible uniquement sur Spotify en décembre 2020, l’engagement des podcasts – pas nécessairement l’audience du début à la fin – est resté essentiellement stable, à seulement 25%.

Cette statistique (rapportée dans la dernière ventilation des bénéfices de la société) a peut-être contribué à la baisse du cours des actions, car Spotify a investi massivement dans le podcasting, et plusieurs professionnels de la finance ont vanté le potentiel de revenu perçu des podcasts lors de la fixation des prix cibles SPOT haussiers.

Pour être sûr, en plus de payer 100 millions de dollars pour les droits de JRE, Spotify a obtenu des podcasts exclusifs de Kim Kardashian West, Addison Rae, Bruce Springsteen et Barack Obama, et d’autres.

En plus de ces projets sans aucun doute coûteux, Spotify aurait payé 230 millions de dollars pour Gimlet Media en 2019, un quart de milliard de dollars pour The Ringer l’année dernière et 235 millions de dollars pour la publicité de podcast et la plate-forme de publication Megaphone en novembre 2020.

Par ailleurs, les modestes gains d’utilisateurs, d’abonnés et de revenus de la société au premier trimestre 2021 peuvent également avoir contribué à la chute de la valorisation de SPOT.

Spotify a ajouté trois millions d’abonnés payants au cours des trois premiers mois de cette année (contre 11 millions au quatrième trimestre 2020) et, comme on pouvait s’y attendre, les revenus de primes n’ont augmenté que de 2% par rapport au trimestre précédent, à 2,34 milliards de dollars (1,93 milliard d’euros). Les revenus financés par la publicité, bien que 46% supérieurs à ceux du premier trimestre de 2020, ont chuté de 23% d’un trimestre à l’autre.

Aujourd’hui, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré qu’il était «très sérieux» de faire une offre pour l’Arsenal Football Club, et Facebook a lancé cette semaine le «mini-joueur» de Spotify dans 27 pays.