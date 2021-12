Spotify supprime le contenu des comédiens populaires suite à un différend sur les redevances

Spotify a retiré les œuvres de certains des comédiens les plus populaires, dont Kevin Hart, Tiffany Haddish, John Mulaney et Jim Gaffigan en raison d’un différend sur les redevances. D’abord rapporté par le Wall Street Journal, un certain nombre d’artistes de premier plan réclament le paiement de redevances pour leurs blagues lorsqu’elles sont diffusées à la radio, ainsi que sur des services comme Spotify, Pandora, YouTube et SiriusXM.

Après l’échec des négociations avec Spoken Giants, Spotify a supprimé du service des centaines de contenus de comédiens

Les efforts des bandes dessinées sont soutenus par la société mondiale d’administration des droits, Spoken Giants, qui veille à ce que les artistes soient correctement rémunérés pour le contenu parlé. Comme le note le WSJ, les comédiens sont généralement payés par leur label ou leur distributeur – ainsi que par l’organisation de droits de représentation numérique SoundExchange – lorsqu’un service numérique diffuse leur contenu. Cependant, ils ne sont techniquement pas rémunérés pour l’écriture de ce contenu, quelque chose que Spoken Giants espère changer.

Après l’échec des négociations avec Spoken Giants, Spotify a supprimé du service des centaines de contenus de comédiens. Dans une déclaration au WSJ, Spotify a déclaré qu’il avait déjà payé « des sommes importantes pour le contenu en question et qu’il aimerait continuer à le faire ». The Verge a contacté Spotify avec une demande de commentaire mais n’a pas eu de réponse immédiatement.

On ne sait pas si Spotify essaiera à nouveau de parvenir à un accord avec Spoken Giants ou si le contenu des comédiens reviendra un jour. Avec Spotify qui devrait compter plus de 400 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’année, les comédiens concernés pourraient manquer une énorme visibilité.