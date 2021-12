Spotify supprime le travail des comédiens du streaming en raison d’un différend sur les redevances

Jim Gaffigan se produit sur scène lors du 15e bénéfice annuel Stand Up For Heroes à l’Alice Tully Hall présenté par la Fondation Bob Woodruff et le NY Comedy Festival le 8 novembre 2021 à New York.

Spotify a supprimé des centaines d’albums et de travaux de comédiens de la plate-forme de streaming dans le cadre d’un différend sur les redevances et les droits d’auteur, a rapporté le Wall Street Journal.

Une société mondiale d’administration des droits, Spoken Giants, travaille avec un groupe de comédiens de haut niveau pour négocier des conditions qui permettraient aux bandes dessinées d’être payées lorsque leur travail est payé sur des plateformes comme Spotify, SiriusXM, Pandora et YouTube, a rapporté samedi le Journal. . Spotify a supprimé le travail d’artistes tels que Tiffany Haddish, Jim Gaffigan, Kevin Hart et John Mulaney.

Les comédiens visent à percevoir des redevances pour « les droits d’auteur sous-jacents de la composition des médias parlés », selon le Journal, de la même manière qu’un auteur-compositeur serait payé pour sa musique et ses paroles.

Spotify a retiré le travail des comédiens de la plateforme de streaming lorsque les deux groupes se sont retrouvés dans une impasse.

« Spotify a payé des sommes importantes pour le contenu en question et aimerait continuer à le faire », selon une déclaration de Spotify à CNBC. « Cependant, étant donné que Spoken Giants conteste les droits de divers concédants de licence, il est impératif que les labels qui distribuent ce contenu, Spotify et Spoken Giants s’unissent pour résoudre ce problème afin de garantir que ce contenu reste disponible pour les fans du monde entier. »

Correction : Spoken Giants ne représente pas le comédien Kevin Hart. Ce fait a été déformé dans une version antérieure de cet article.