Spotify supprime plusieurs albums de comédie au milieu de rumeurs de litige sur les droits

Crédit photo : Haithem Ferdi

Spotify supprime le contenu comique – y compris les projets des stars du stand-up John Mulaney, Jim Gaffigan et Kevin Hart – au milieu d’une bataille signalée pour les droits.

Des points de vente, dont The Laugh Button, ont récemment fait la lumière sur le différend lié aux redevances et aux droits, qui semble avoir affecté le travail d’au moins deux douzaines d’humoristes jusqu’à présent. Outre les comédiens susmentionnés, des enregistrements de Jeff Dunham, Jeff Foxworthy, Tom Segura, Liz Miele et Lisa Lampanelli sont également absents de Spotify, selon la même source.

S’appuyant sur ce dernier, une recherche rapide des profils des individus sur la plate-forme de divertissement audio montre que les utilisateurs ne peuvent pas jouer une partie ou la totalité de leur travail – comme ce fut également le cas avec des centaines de milliers de pistes indépendantes vers le début de 2021, en tant que résultat de violations alléguées de « flux artificiel ».

Au moment de la publication de cet article, les dirigeants de Spotify ne semblaient pas avoir abordé les retraits de comédie ou le(s) désaccord(s) qui ont motivé cette décision apparemment abrupte. Mais dans une capture d’écran d’un e-mail téléchargée sur les réseaux sociaux par le comédien Gianmarco Soresi, un certain Jim King, ancien directeur de BMI et actuel PDG de Spoken Giants, a semblé indiquer qu’il avait brièvement discuté du sujet avec les supérieurs de Spotify.

Soit dit en passant, Spoken Giants, basé à Nashville, se présente comme « la première société mondiale d’administration des droits pour les propriétaires et les créateurs des droits d’auteur de Spoken Word ». De plus, l’entité a annoncé le mois dernier qu’elle avait signé des accords de représentation des redevances avec Patton Oswalt, Tiffany Haddish et Lisa Lampanelli, Tom Segura et Jeff Foxworthy susmentionnés, entre autres. Les retraits de Spotify n’ont cependant affecté qu’une partie des bandes dessinées; Les albums de comédie d’Oswalt restent sur Spotify, par exemple.

« Sur la base des communications de Thanksgiving avec Spotify », a écrit King, selon le téléchargement susmentionné de Soresi, « il semble que Spotify ait commencé à supprimer la comédie en tant que catégorie, affectant vos œuvres et les œuvres d’autres comédiens à la fois de Spoken Giants et d’ailleurs.

« Nous n’avons pas d’accord avec Spotify et cela doit être une indication qu’ils savent qu’ils n’ont pas tous les droits en place pour servir ce contenu. Nous nous efforçons de contacter Spotify pour déterminer quels sont les problèmes et répondre en conséquence. Notre mission est de vous servir et de créer de la valeur pour vos droits d’auteur. Cela n’a aucun impact sur les autres plates-formes telles que Pandora ou Sirius », a poursuivi le prétendu e-mail de King.

Autre aparté intéressant, The Laugh Button, indiquant qu’il exploite également une maison de disques, a déclaré « que Pandora et sa société mère SiriusXM ne versent pas seulement des redevances aux comédiens, ils sont de loin les paiements les plus importants de l’industrie ». De plus, cette compensation d’album de comédie comprend « des dollars par tour par opposition à des fractions de centime par tour comme la plupart des services de streaming », a également affirmé le point de vente.

Actuellement, seuls quelques-uns des comédiens concernés ont décrit leurs expériences sur les réseaux sociaux, mais les commentaires ont suscité des conversations plus larges sur le taux de redevance par flux de Spotify.

« Spotify a retiré mon album de leur plate-forme, mais heureusement, j’ai trouvé un centime dans la rue aujourd’hui, donc je ne remarquerai pas la différence avant quelques années », a plaisanté Gianmarco Soresi dans un tweet différent de celui qui incluait l’image de l’e-mail.

« Question aléatoire : est-ce que quelqu’un sait pourquoi certains des albums de Comedy Central ont été retirés de Spotify ? » le comédien Mike Birbiglia a écrit ce week-end. « 3 des miens sont partis, certains de Mulaney, un d’Attell, mais certains sont toujours là, comme Hedberg. Quelqu’un est-il au courant de tout ce qui se passe dans les coulisses des albums de comédie ?

« Je pense avoir une idée de ce qui se passe maintenant, mais je ne suis pas assez confiant pour l’écrire ici », a ajouté Birbiglia dans un tweet de suivi aujourd’hui.

Le mois dernier, une étude a suggéré que la part d’écoute de la musique avait diminué de huit pour cent depuis 2014 en raison de la popularité croissante de l’audio parlé.