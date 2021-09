Spotify sur iOS 15 détruit la durée de vie de la batterie de l’iPhone

in

Les utilisateurs d’iPhone qui ne craignent pas d’exécuter des logiciels potentiellement bogués testent iOS 15 depuis juin. Mais la plupart des utilisateurs viennent d’avoir accès à la version finale d’iOS 15 la semaine dernière. Certains d’entre eux ont découvert que le nouveau système d’exploitation apportait un problème qui pouvait sembler familier. Parfois, une nouvelle version d’iOS peut nuire à la durée de vie de la batterie. Les tests bêta sont censés détecter et résoudre ces problèmes. Cependant, il semble que certaines personnes exécutant iOS 15 sur leurs appareils aient subi un épuisement important de la batterie. Certains de ces problèmes peuvent disparaître peu de temps après l’installation, et il existe des moyens d’améliorer la durée de vie de la batterie. Mais il peut y avoir d’autres choses qui affectent la durée de vie de la batterie d’iOS 15, comme des applications tierces. Et Spotify semble être l’une des applications iOS qui épuisent considérablement la batterie de l’iPhone après la mise à niveau d’iOS 15.

Problème de batterie Spotify sur iOS 15

Les utilisateurs d’iPhone se sont rendus sur des sites de médias sociaux comme Reddit et Twitter pour se plaindre des problèmes de batterie de Spotify.

“Apparemment sorti de nulle part, Spotify a commencé à épuiser gravement ma batterie ces derniers jours”, a déclaré un Redditor. « Un entraînement qui consommait 10 à 15 % de ma batterie prend maintenant 40 à 60 %, et ma batterie chauffe chaque fois que l’application est ouverte. Quelqu’un a-t-il remarqué ou traité cela ces derniers jours? J’espère que Spotify le corrigera bientôt. Je suis sur iPhone et j’ai vérifié les statistiques d’utilisation de la batterie, et Spotify utilise désormais la majorité de mon utilisation de la batterie, même si je l’utilise de la même manière que d’habitude.

Une autre personne a expliqué avoir remarqué la décharge excessive de la batterie après avoir exécuté Spotify sur un iPhone 12 Pro fraîchement mis à jour vers iOS 15.

Quelqu’un d’autre a comparé Spotify à Apple Music, affirmant que le premier consomme plus d’autonomie.

@SpotifyCares iOS 15 iPhone 12 Mini (nouveau, capacité de la batterie à 100%). Le téléphone devient extrêmement chaud, plus 1% de décharge de batterie par minute causée uniquement par l’utilisation de l’application Spotify. Essayé toutes les actions recommandées ; aucun n’a fonctionné. Le problème a commencé la semaine dernière. – Max Pfeiffer (@pfeiffer__max) 23 septembre 2021

Sur Twitter, une personne a déclaré que Spotify rongeait 1% de la durée de vie de la batterie par minute de lecture. C’est fou, et c’est arrivé sur un tout nouvel iPhone 12 mini fonctionnant sous iOS 15. Ils ont dit que le téléphone devenait « extrêmement chaud » et que la batterie de cet appareil avait démarré à 100 % de sa capacité.

Spotify dit qu’il enquête

Spotify a déclaré sur un forum d’assistance qu’il était au courant des problèmes de batterie après la mise à niveau d’iOS 15. “Nous avons transmis vos informations à l’équipe concernée, et nous pouvons confirmer qu’elle étudie actuellement la question”, a écrit le représentant de Spotify. Il a également proposé aux utilisateurs une solution rapide à essayer pendant que Spotify enquête sur la question.

« En plus d’essayer de redémarrer et/ou d’effectuer une réinstallation propre de l’application, ce serait formidable si vous désactiviez l’actualisation de l’application en arrière-plan : cela se trouve sous Paramètres -> Général -> Actualisation de l’application en arrière-plan », le client a dit le représentant.

Mis à part Spotify, si vous rencontrez des problèmes de batterie après la mise à niveau vers iOS 15, vous pouvez essayer d’autres choses. Vous pouvez activer le mode faible consommation et désactiver la fonctionnalité « Hey Siri ». La suppression des processus d’actualisation de l’application en arrière-plan, comme suggéré ci-dessus, pourrait également améliorer la situation. Vous pouvez également utiliser une autre application de streaming musical au lieu de Spotify. Ou téléchargez des chansons localement plutôt que de les diffuser en ligne.

La combinaison de certaines de ces mesures peut améliorer temporairement la durée de vie de la batterie de votre iPhone pendant que vous attendez une solution permanente. Si vous êtes un appareil plus ancien, vous pouvez également vérifier l’état de la batterie de votre iPhone. Des remplacements sont parfois de mise.

Enfin, si vous achetez un tout nouvel iPhone et que la durée de vie de la batterie est un problème, la série iPhone 13 pourrait être la solution. Tous les modèles d’iPhone 13 offrent des améliorations supérieures de la durée de vie de la batterie. Même l’iPhone 13 mini a duré plus longtemps que l’iPhone 12 de l’année dernière lors d’un test d’autonomie de la batterie.