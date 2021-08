Spotify sur Wear OS pour enfin obtenir une lecture hors ligne «au cours des prochaines semaines»

Avant que Samsung ne lance la nouvelle Galaxy Watch 4, Spotify a parlé de lancer une application Wear OS mise à jour qui permettra enfin de télécharger du contenu pour une écoute hors ligne. Maintenant que la Galaxy Watch 4 est officielle avec Wear OS 3, Spotify réaffirme son engagement envers une expérience d’application améliorée.

La société a annoncé mercredi dans un article de blog qu’elle se préparait à lancer l’application mise à jour pour les utilisateurs de Wear OS. Avec la mise à jour, les auditeurs de Spotify Premium pourront télécharger des listes de lecture, des albums et des podcasts sur leur montre pour profiter de morceaux sans être liés à une connexion Wi-Fi ou LTE.

Les utilisateurs de Spotify gratuits seront plus limités dans leur sélection hors ligne et ne pourront apparemment télécharger que des podcasts, tandis que tout le reste doit être diffusé en mode aléatoire via une connexion de données.

Les utilisateurs doivent simplement trouver le contenu qu’ils souhaitent et sélectionner « télécharger pour regarder ». Il y aura une section de téléchargement dans l’application qui permettra aux utilisateurs de vérifier la progression du téléchargement. Et de la même manière que l’application Spotify fonctionne sur les meilleurs téléphones Android, le contenu téléchargé apparaîtra avec une flèche verte à côté.

L’écoute hors ligne de Spotify est une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs de Wear OS depuis un certain temps, en particulier lorsque la fonctionnalité est disponible sur certains des meilleurs lecteurs de musique comme Pandora. Il donnera aux utilisateurs sans connexion de données active la possibilité de courir et d’apporter leurs listes de lecture avec eux. Et avec les 16 Go de stockage de la Galaxy Watch 4, il devrait y avoir beaucoup d’espace pour enregistrer les favoris.

Spotify rejoindra la prochaine application YouTube Music qui sera lancée avec la Galaxy Watch 4, offrant aux utilisateurs de Wear OS la possibilité de télécharger du contenu.

La meilleure partie est que la mise à jour de Spotify ne se limite pas aux appareils Wear OS 3. Les appareils Wear OS de Fossil, Mobvoi, Suunto et bien d’autres devraient voir la nouvelle mise à jour arriver “au cours des prochaines semaines”, à condition qu’elle exécute Wear OS 2.0 et supérieur.

