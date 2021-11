Spotify teste des clips verticaux de style TikTok au milieu d’une poussée plus large dans les médias sociaux

Spotify teste officiellement des vidéos verticales de style TikTok sur son application mobile, selon un clip récemment publié.

Le pilote de vidéo verticale de la plate-forme de divertissement audio basée à Stockholm a été révélé dans un tweet récent du professionnel des technologies sociales Chris Messina. Plus largement connu pour avoir inventé le hashtag (tel qu’il est utilisé sur les réseaux sociaux, c’est-à-dire), le bêta-testeur de Spotify Messina publie régulièrement des mises à jour sur les fonctionnalités à venir du service de streaming.

Dans un premier tweet sur les vidéos verticales, Messina a indiqué que Spotify avait ajouté une icône « Découvrir » à la barre d’outils de son application mobile ; d’autres ont indiqué qu’une icône Concerts est également testée sur la barre d’outils. Ensuite, un tweet ultérieur a précisé que l’option de découverte de musique mise à jour « est essentiellement une version réduite d’un flux de style TikTok de vidéos musicales verticales (utilisant probablement leur format de toile) que vous pouvez aimer ou ignorer ».

Un clip de 16 secondes inclus avec le message montre la fonction vidéo verticale de Spotify, avec Messina aimant une piste (le nom de l’artiste, le titre de la chanson et l’option similaire sont positionnés en bas de l’écran), puis glissant vers le haut pour lire un nouveau chanson et vidéo Canvas. Le clip ne semble pas montrer de retard lors du basculement entre les chansons/vidéos, et les utilisateurs semblent avoir la possibilité de glisser vers le bas pour accéder à nouveau aux pistes.

Spotify n’a pas encore abordé le test de vidéo verticale de style TikTok via une version officielle, et le temps nous dira si la fonctionnalité sort de la version bêta et devient disponible pour plus de 381 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Il convient également de garder à l’esprit qu’un dépôt de brevet de près de 15 mois de Spotify décrivait une technologie qui permettrait aux utilisateurs de combiner de la musique avec leurs propres clips « pour créer un moment vidéo ». Bien sûr, cette dernière ressemble résolument à l’attraction principale de TikTok et à la multitude d’autres applications de partage de vidéos abrégées qui ont vu le jour, et il est possible que Spotify mette davantage l’accent sur le contenu généré par les utilisateurs à l’avenir.

Sur ce front, les efforts de grande envergure de l’entreprise pour diversifier les revenus (et atteindre la rentabilité) ont déjà atteint le côté social de l’audio, car Spotify a lancé un clone de Clubhouse appelé Greenroom au cours de l’été. Le résultat d’un rachat de Locker Room fin mars, Greenroom aurait connu un démarrage lent, en termes d’utilisateurs, et cherche à développer une clientèle dédiée, car certains soulèvent des questions sur la viabilité à long terme des plates-formes audio.

Au cours des 11 premiers mois de 2021, Spotify a également déployé des options de merch basées sur Shopify, des paroles en temps réel pour les utilisateurs du monde entier, une lecture de livre audio, un nombre important de nouveaux podcasts et, de manière plus controversée, des options de promotion payante améliorées. De plus, le service a ouvert en septembre ses listes de lecture populaires Release Radar aux annonceurs.