Spotify teste un abonnement moins cher et financé par la publicité pour aussi peu que 1 $ par mois

Un nouveau niveau d’abonnement Spotify a été repéré et pourrait inciter de nombreux utilisateurs à s’inscrire et à renoncer à la version gratuite.

Spotify Plus est un niveau financé par la publicité qui semble être un mélange entre Spotify gratuit et la version par abonnement. L’une des plus grandes limitations de la version gratuite sur les meilleurs téléphones Android est que les utilisateurs ne peuvent pas lire les pistes individuelles des albums et de la plupart des listes de lecture, ne laissant que l’option de lecture aléatoire.

Spotify Plus pourrait lever cette restriction, donnant aux utilisateurs la liberté non seulement de lire des chansons individuelles, mais aussi de sauter des pistes aussi souvent qu’ils le souhaitent. Cependant, ils feront toujours l’objet d’annonces occasionnelles.

Spotify a d’abord parlé à The Verge et a ensuite confirmé l’essai avec Android Central, affirmant que le nouveau niveau était testé avec quelques utilisateurs sélectionnés.

Nous effectuons actuellement un test d’un plan d’abonnement financé par la publicité avec un nombre limité de nos utilisateurs. Certains tests finissent par ouvrir la voie à de nouvelles offres ou améliorations, tandis que d’autres peuvent uniquement fournir des apprentissages.

Bien que la société n’ait pas pu partager les détails, un porte-parole a déclaré que les utilisateurs se voient “offrir le produit au hasard à différents prix”. Une capture d’écran obtenue par The Verge montre que Spotify Plus est proposé pour aussi peu que 0,99 $ par mois, ce qui est une offre assez alléchante pour ceux qui n’ont pas opté pour l’abonnement mensuel régulier de 9,99 $.

Spotify n’est pas la seule entreprise à essayer de nouveaux niveaux financés par la publicité. HBO Max a récemment lancé son propre abonnement financé par la publicité comme alternative moins chère au niveau régulier lancé avec la plate-forme en 2020. Les utilisateurs ont accès à bon nombre des mêmes fonctionnalités, mais avec des publicités parsemées entre les films ou les épisodes.

Pour l’instant, Spotify Plus reste un test, et on ne sait pas s’il sera déployé ou non auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs en tant qu’offre de produit final.

