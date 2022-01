Spotify transforme les publicités de podcast en bannières publicitaires intégrées à l’application pour augmenter les clics

Spotify cherche à bouleverser l’industrie du podcasting encore une fois, et encore une fois, pas nécessairement pour le mieux. La société a annoncé aujourd’hui qu’elle déployait de nouvelles « cartes d’appel à l’action » pour les publicités de podcast, qui sont des publicités intégrées à l’application en corrélation avec les publicités audio que vous entendez dans les podcasts.

Spotify explique le raisonnement pour cela :

Vous êtes souvent obligé de vous souvenir d’un code promotionnel ou d’une URL ou de noter mentalement de rechercher l’offre lorsque vous revenez sur votre téléphone ou votre ordinateur portable. Ce processus est loin d’être transparent. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer le lancement d’une nouvelle expérience publicitaire sur les podcasts appelée cartes d’appel à l’action (CTA).

La société poursuit en disant que ces cartes d’appel à l’action apparaîtront dans l’application Spotify dès qu’une annonce de podcast commencera à jouer. De plus, l’application « refait surface plus tard pendant que vous explorez l’application Spotify ». Cela ressemble fondamentalement à une publicité intégrée à l’application, mais Spotify l’utilise comme un moyen de « rechercher plus facilement la marque, le produit ou le service dont vous avez entendu parler en écoutant ».

Les cartes CTA apparaîtront dans l’application dès qu’une annonce de podcast commencera à être diffusée et réapparaîtront plus tard pendant que vous explorerez l’application Spotify, ce qui vous permettra de découvrir plus facilement la marque, le produit ou le service dont vous avez entendu parler pendant l’écoute. Les cartes CTA vous permettront de découvrir plus facilement les produits et services qui vous intéressent sans avoir un code promotionnel ou une URL personnalisée difficile à retenir.

Au cours des tests, Spotify a déclaré que les tests avaient montré « deux fois plus de visites sur le site avec ces nouvelles publicités cliquables par rapport aux publicités de podcast non cliquables ». Vous pouvez en savoir plus dans l’annonce Spotify ici.

Spotify dit que les nouvelles cartes d’appel à l’action seront lancées avec certains podcasts Spotify Original & Exclusive aux États-Unis à partir d’aujourd’hui.

