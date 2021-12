Spotify transforme Los Angeles en Podcast City avec 155 000 m² Studio à pied

Crédit photo : Spotify

Spotify transforme Los Angeles en centre de podcast avec son nouveau studio au centre-ville.

Le nouveau campus de Spotify peut accueillir jusqu’à 600 employés de 18 studios de podcast. Il dispose d’un théâtre, d’une scène intérieure et de lieux où les musiciens peuvent travailler avec des instruments d’époque. Cela inclut un piano autrefois utilisé par Norah Jones.

« Nous voulons pouvoir avoir la bonne maison pour nos équipes et pour la communauté des créateurs. C’est pourquoi nous investissons à LA. C’est une ville importante pour Spotify », déclare Courtney Holt, responsable mondial des podcasts et des nouvelles initiatives de Spotify.

Le campus comprend trois bâtiments, dont un immeuble de bureaux, un bâtiment pour la scène et les salles de conférence, et ce que Spotify appelle « Pod City ».

C’est là que Spotify enregistrera tous ses podcasts basés à Los Angeles. Il dispose également d’une salle d’écoute insonorisée et d’une sonorisation à la pointe de la technologie. C’est parce que le podcasting donne à Spotify la possibilité de posséder le contenu qu’il diffuse, plutôt que de toujours autoriser le contenu des détenteurs de droits musicaux.

Spotify compte environ 28,2 millions d’auditeurs mensuels de podcasts aux États-Unis. Selon eMarketer, il devrait dépasser le nombre d’auditeurs mensuels d’Apple Podcasts d’ici la fin de 2021. Bien que cela ait peut-être commencé avec la musique, les podcasts seront ce qui distingue Spotify en tant que plus qu’un simple service de streaming musical.

« C’était une très bonne tentative pour essayer de créer la stratégie la plus avant-gardiste et la plus pérenne sur la façon dont nous pouvons produire une production qui sera dynamique et agile pour répondre aux besoins de la plate-forme et des consommateurs », déclare Holt.

Spotify se lance également dans l’audio en dehors des podcasts. Il a acquis et lancé Spotify Greenroom plus tôt cette année en mars. Elle a également acquis l’entreprise de livres audio Findaway en novembre. Holt dit que sa stratégie pour étendre Spotify est de le considérer comme indépendant du contenu. « La société continue de croire et d’investir dans l’ensemble de l’industrie audio. »