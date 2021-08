Spotify tue le support d’AirPlay 2, puis revient en arrière après le contrecoup

in

Spotify a fait marche arrière sur la suppression du support AirPlay 2 après une réaction de la communauté.

Vendredi, un fil de discussion de la communauté Spotify demandant la prise en charge d’AirPlay 2 pour iOS a explosé. L’idée a été soumise pour la première fois en janvier 2019, avec de nombreuses discussions sur la prise en charge d’AirPlay 2 depuis lors. Un représentant de Spotify a répondu au fil en disant :

“Nous avons discuté de cette idée en interne, et pendant que nous travaillons à la prise en charge d’AirPlay2 de manière appropriée, nous avons décidé de la fermer pour le moment. La raison en est qu’en raison de problèmes de compatibilité des pilotes audio, cela semble être un projet plus important que nous ne pourrons pas terminer dans un avenir prévisible.

Le message d’origine indique que Spotify travaille à la prise en charge d’AirPlay 2 à l’avenir, mais que ce n’est pas une priorité en raison de “problèmes de compatibilité des lecteurs audio”. Mais samedi soir, la publication avait fait le tour de Twitter, Reddit et Facebook, suscitant la colère des fans de musique sur les réseaux sociaux. Spotify a rapidement clarifié sa déclaration.

“Pour clarifier, Spotify prendra en charge AirPlay 2”, indique le message. Le statut de la demande est passé de « cas clos » à « idée en cours ». Spotify a hésité à adopter n’importe quel aspect de l’écosystème Apple.

Apple a autorisé l’accès de tiers à AirPlay 2 en 2018. Spotify a refusé l’assistance des ingénieurs d’Apple en 2019 pour que la fonctionnalité fonctionne. Spotify a donc fait marche arrière pour conserver la prise en charge d’AirPlay 2 comme une « idée en direct », mais aucun calendrier n’est proposé pour la prise en charge.

À ce stade, AirPlay 2 a presque trois ans et des concurrents comme Sonos, Marshall et même Roku ont pris en charge la technologie de diffusion de musique en continu. L’instruction backtrack supprime simplement la raison pour laquelle les « problèmes de compatibilité des pilotes audio » ne se concentrent pas sur la prise en charge.

Cependant, un développeur iOS rejette la faute sur Apple. « Les API d’Airplay ont toujours été un vrai bordel. L’une des raisons pour lesquelles Airplay 2 était censée être d’effacer une partie de la dette technique dans une API qui a été refaite au moins quatre fois en silence maintenant et où la documentation du développeur pue même selon les normes Apple », lit un commentaire sur le contestation.

Mais Spotify n’a pas encore pris en charge le HomePod ou le HomePod mini. Les abonnés Spotify avec des appareils Apple demandent de l’aide depuis plus d’un an. Pendant ce temps, des concurrents comme Deezer, Tidal et iHeartRadio ont adopté les haut-parleurs domestiques d’Apple. La décision peut également coûter cher aux abonnés de Spotify.

“Je vais passer à Apple Music s’ils ne le font pas bientôt”, lit-on dans un commentaire sur le manque de prise en charge de HomePod. AirPlay to HomePod fonctionne, mais sans commande vocale et il est plus lent qu’Apple Music.