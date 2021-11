Spotify va enfin nous permettre de bloquer d’autres utilisateurs

11/11/2021 à 22:18 CET

SPORT.es

Spotify n’est certainement pas le premier service qui vient à l’esprit quand on pense à bloquer d’autres utilisateurs. Cependant, les fonctions de l’application de streaming pourraient signifier que une personne avec qui vous ne vivez plus peut accéder à vos listes de lecture ou à votre activité. Aujourd’hui, l’entreprise met massivement à jour la façon dont elle bloque un autre utilisateur sur la plate-forme, ce qui nous donne la possibilité de le faire nous-mêmes pour la première fois. Avant, il était obligatoire de contacter le service client pour ce faire, maintenant nous pouvons simplement le faire avec un bouton.

Les utilisateurs ont cherché un moyen de bloquer directement les autres pendant un certain temps. En 2019, Spotify a commencé à autoriser les utilisateurs à bloquer les artistes qu’ils n’ont jamais voulu écouter avec l’option « Ne pas écouter cet artiste ». Même comme ça, il n’y avait pas d’option pour empêcher votre ex ou toute autre personne que vous ne vouliez pas voir vos affaires de le faire À moins que vous n’ayez contacté l’entreprise pour obtenir de l’aide.

Pour bloquer quelqu’un sur Spotify, visitez simplement son profil et cliquez sur le bouton à trois points de suspension, puis appuyez sur « Bloquer » ou « Bloquer l’utilisateur » lorsqu’il est appelé sur mobile, et cette personne ne pourra plus accéder à votre page, des listes de lecture publiques ou consultez votre activité d’écoute. Comme prévu, il y a une option « Déverrouiller » si jamais vous changez d’avis.