Spotify vend discrètement les deux tiers de sa participation dans Distrokid pour 167 millions de dollars

DIStrokid + Spotify (vers 2018) (Photo : Digital Music News)

C’est l’accord qui a fait trembler les distributeurs de musique. Aujourd’hui, trois ans plus tard, Spotify se débarrasse discrètement de la majorité de sa participation dans Distrokid – et fait ostensiblement ses adieux à son projet de « désintermédier » le jeu de la distribution.

C’était peut-être l’un des accords les plus choquants et les plus révolutionnaires de ces dernières années – et cela en dit long sur l’industrie de la musique. Comme indiqué pour la première fois par Digital Music News en 2018, Spotify a brusquement planté son drapeau dans le jeu de la distribution avec un «investissement minoritaire passif» dans Distrokid. Les entreprises avaient été des alliés confortables pendant des années, mais maintenant, cette relation était sur le point de devenir plus confortable.

L’industrie de la musique en streaming était sur le point de changer en amont et en aval – pour les distributeurs, les plateformes de streaming, les labels et les artistes. Tout cela faisait partie de la stratégie de « désintermédiation » imminente de Spotify qui promettait de révolutionner l’industrie traditionnelle.

Ou peut être pas.

Avance rapide de trois ans – c’est-à-dire ce matin – et Spotify a discrètement révélé qu’il avait abandonné la majeure partie de sa participation dans Distrokid. Enterré à la page 26 de son dernier dépôt de résultats trimestriel auprès de la SEC, Spotify a partagé les détails de sa cession.

« Le 1er octobre 2021, le Groupe a finalisé la cession des deux tiers de sa participation dans DistroKid, réalisant une plus-value de 132 millions d’euros, reflétée en augmentation latente de juste valeur au 30 septembre 2021. la vente s’élevait à 144 millions d’euros.

Distrokid n’est pas coté en bourse, bien que sa valeur hors marché ait récemment monté en flèche – et c’est un euphémisme. En janvier 2020, environ un an après son investissement initial, Spotify a annoncé que ses « investissements à long terme », « dont le plus important est notre investissement en actions dans Kid Distro Holdings, LLC », était évalué à 16 millions d’euros ( 18,6 millions de dollars aux conversions actuelles). Cette valorisation a bondi à 29 millions d’euros (33,7 millions de dollars) en seulement neuf mois, pour atteindre 205 millions d’euros (235,6 millions de dollars) avant la vente du 1er octobre.

D’autres éléments sont mélangés à cette évaluation de haut niveau, bien que les évaluations offrent une certaine approximation de la participation de Spotify à Distrokid.

Et si vous pensez que c’est fulgurant, considérez que le prix d’acquisition initial de Spotify fin 2018 était probablement nettement inférieur aux 16 millions d’euros rapportés début 2021. Comme indiqué ci-dessus, Spotify a annoncé un gain de 132 millions d’euros, soit 153 millions de dollars à l’échange actuel. les taux.

C’est suffisant pour que n’importe quel investisseur fume un Cubain rare. Mais pourquoi Distrokid vaut-il autant de nos jours ?

La réponse réside dans un investissement très enivrant dans Distrokid par la société de capital-risque basée à New York Insight Partners. Cet accord, que nous avons signalé pour la première fois à la mi-août de cette année, valorisait le Distrokid autrefois parvenu à 1,3 milliard de dollars. Oui, la corvée d’arrière-plan quelque peu ennuyeuse de la distribution numérique est désormais une industrie d’un milliard de dollars à elle seule, grâce à l’évaluation des saignements de nez d’une entreprise.

L’accord éclatant a également révélé quelques détails supplémentaires sur la taille de Distrokid. Au moment de l’investissement, Distrokid a révélé une clientèle de deux millions d’artistes, la société estimant « qu’elle distribue plus d’un tiers de toute la nouvelle musique dans le monde ». À l’époque, le fondateur de Distrokid, Phil Kaplan, a envoyé des e-mails poliment urgents à Digital Music News pour nous rappeler que son entreprise était désormais en tête-à-tête avec des piliers de la distribution hérités comme CD Baby et Tunecore, sinon en avance sur eux.

Avance rapide jusqu’en 2021, et de tels e-mails reviendraient à rappeler aux gens que « Los Angeles est en fait une assez grande ville ».

Clairement, Spotify a investi dans un cheval gagnant. Et si ses objectifs stratégiques se sont éloignés de la distribution consolidée et de la « désintermédiation », alors la vente est imminente.

Pour commencer, Spotify a encore besoin de gagner de l’argent. À l’heure actuelle, l’entreprise reste largement non rentable avec des dépenses en espèces massives pour son expansion. Exemple concret: la société a récemment abandonné environ 100 millions de dollars pour acquérir un accord exclusif avec Joe Rogan, ce qui en dit long sur son orientation stratégique modifiée.

L’empire de Spotify a changé de cap. Et les empires sont très, très coûteux à construire.

Et avec une attaque concurrentielle continue de la part d’Apple Music, d’Amazon Music Unlimited et de YouTube Music, la cession de Spotify a du sens si la distribution n’est pas le coin concurrentiel requis pour rester numéro un.

Peut-être que le jeu consolidé « distribution + plate-forme » était un perdant dès le départ. Mais cela semblait certainement menaçant à l’époque.

Spotify travaillait en fait sur une fonctionnalité de téléchargement direct avant son investissement dans Distrokid. Spotify for Artists, une plate-forme conçue pour donner aux artistes plus de contrôle sur leurs chansons et un aperçu de leur engagement sur Spotify, devait autrefois présenter un avantage particulier : la distribution par téléchargement direct. La fonctionnalité révolutionnaire menaçait de saper gravement CD Baby, Tunecore et d’autres en offrant potentiellement des téléchargements gratuits sur la plus grande plate-forme de streaming sur Terre.

Selon certaines rumeurs, Spotify insistait également sur la désintermédiation dans le cadre d’une stratégie beaucoup plus large. Selon le New York Times, Spotify s’apprêtait à offrir une réduction financière plus importante à certains artistes en plus de la propriété de leurs enregistrements. Les accords resteraient également non exclusifs. Cela signifiait que non seulement les artistes sélectionnés et les sociétés de gestion recevraient une avance de fonds importante pour signer avec Spotify, mais ils pourraient également concéder leurs chansons sous licence sur d’autres plateformes de musique en streaming, notamment Apple Music et Amazon. Avec ce genre d’accord, qui a besoin d’un label ?

Mais même sans avance spéciale, cela aurait soudainement moins de sens pour les artistes de payer pour une plate-forme de distribution alors que Spotify offrait le service gratuitement. Avec l’investissement de Spotify et un partenariat étroit, Kaplan de Distrokid était sur le point de changer le jeu de la distribution musicale pour toujours – potentiellement « perturber » l’ensemble de l’espace en mettant des joueurs bien établis en faillite et en aidant Spotify à consolider son avance pour toujours.

Mais ça n’a jamais marché comme ça.

En juillet 2019, Spotify avait brusquement fermé sa fonction de téléchargement direct, donnant aux artistes 30 jours pour faire la transition. Le départ fut aussi soudain que l’arrivée, avec encore moins d’explications.

Mais pourquoi la volte-face ? Une des raisons possibles est que Spotify n’est tout simplement pas le seul jeu en ville. Les artistes doivent être partout pour gagner, y compris Apple Music, Amazon Music Unlimited et d’autres comme SoundCloud, TikTok et YouTube. Mais si Spotify avait permis les téléchargements directs via son pipeline exclusif Distrokid + Spotify parsemé d’offres exclusives, ce qui était une itération imaginée, cela pourrait créer des problèmes avec d’autres plates-formes, sans parler des distributeurs concurrents et des lancements émergents de distribution + plate-forme.

Les répercussions étaient inconnues – nous ne saurons jamais comment les choses se seraient matérialisées si Spotify avait persévéré avec cette stratégie. Mais une guerre de distribution entre les géants du streaming semblait problématique et balkanisante – non seulement pour les artistes, mais aussi pour Spotify. Était-ce une guerre qui valait la peine d’être menée ? Pour les artistes, les labels et les propriétaires de contenu, il semble bien préférable d’avoir un distributeur qui joue uniformément avec toutes les plateformes, au lieu d’être détenu par un seul.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Spotify était au-dessus de sa tête sur les écrous et boulons de la distribution de musique. Une source a indiqué que Spotify espérait naïvement apprendre les ficelles de la distribution en un temps record, quelque chose que les joueurs établis avaient plus d’une décennie d’expérience dans le raffinement. Et l’apprentissage avait un coût élevé, les employés de Spotify touchant des salaires annuels de l’ordre de 150 000 $.

Peut-être que simplement « le découvrir » n’était pas un plan gagnant ; il s’agissait peut-être d’une grave sous-estimation de la tâche à accomplir.

Et pour diverses raisons, les accords exclusifs concernant les artistes du disque n’ont jamais décollé.

Au début du streaming, Spotify a expérimenté avec des artistes distribués en exclusivité (consultez l’accord de Spotify avec le suédois EDMers Cazzette pour une histoire amusante de l’industrie). Mais les exclusivités à long terme autour d’artistes – qu’il s’agisse d’Ed Sheeran ou d’un indépendant parvenu – sont pour la plupart l’exception de nos jours.

Ces jours-ci, les exclusivités sont plutôt réservées aux personnalités des méga-podcasts comme Joe Rogan (prix : 100 millions de dollars) et Meghan Markle et le prince Harry (prix : 25 millions de dollars). Mais même avec des poids lourds comme Joe Rogan, il existe des preuves que les exclusivités de plateforme réduisent l’audience globale. Pour les artistes modestes, qui ne peuvent généralement pas attirer des avances de plusieurs millions de dollars (ou aucune) des plates-formes de streaming, un accord uniquement sur Spotify peut avoir des avantages limités – et pourrait équivaloir à un suicide de carrière à la baisse.

Quoi qu’il en soit, la désintermédiation de Spotify s’est flétrie face à une structure industrielle plus diversifiée qui propose toujours plusieurs labels, plusieurs plates-formes de streaming, de nombreux éditeurs propriétaires d’IP et de nombreuses options de distribution. Et dans ce contexte, la vente de Distrokid est parfaitement logique.

Ironiquement, les artistes ne sont pas courtisés pour rejoindre exclusivement Spotify ces jours-ci. Au lieu de cela, ils sont facturés pour la promotion de la liste de lecture dans une structure similaire à la payola à l’ancienne. Mais c’est une toute autre histoire.