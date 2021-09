Spotify veut améliorer vos listes de lecture avec la nouvelle fonctionnalité Enhance

in

Dans une autre perspective pour se différencier des autres concurrents des services de streaming musical comme Apple Music, Spotify a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Enhance pour les listes de lecture. Disponible exclusivement pour les abonnés Premium, Spotify a commencé à déployer cette fonctionnalité aujourd’hui et dit qu’elle aidera ses utilisateurs à obtenir des “recommandations de chansons parfaites”.

Les créateurs de listes de lecture passionnés le savent : certaines listes de lecture s’assemblent sans accroc. Avec d’autres, cependant, il peut s’avérer plus difficile de trouver des morceaux qui correspondent au ton ou à l’ambiance, ou vous cherchez peut-être à élargir vos horizons et à ajouter de nouvelles chansons et de nouveaux artistes. Pour les auditeurs qui ont besoin d’aide pour ajouter des pistes à une liste de lecture nouvelle ou existante, nous introduisons Enhance.

Avec Enhance, les utilisateurs de Spotify Premium pourront facilement ajouter des recommandations personnalisées à leurs listes de lecture. Voici comment l’activer et l’utiliser :

Activez et désactivez la fonctionnalité en appuyant sur le nouveau bouton « Améliorer » en haut de chaque liste de lecture ; Des recommandations tissées dans la liste des pistes apparaîtront alors. Vous obtiendrez une recommandation toutes les deux pistes, pour un maximum de 30 recommandations ; Si vous aimez ce que vous voyez, appuyez sur l’icône “+” à côté de chaque nouvelle piste pour les ajouter définitivement à la liste de lecture.

Spotify prévient que Enhance est un ajout et non une substitution. “Les chansons que vous ajoutez ne seront jamais remplacées et vous pouvez désactiver Enhance d’un simple toucher.”

Selon le service de streaming musical, Enhance aidera ses utilisateurs à faire davantage ce qu’ils aiment et continuera d’évoluer à mesure que Spotify en apprendra davantage sur ce que les gens préfèrent.

Voici tous les pays dans lesquels cette fonctionnalité est déployée aujourd’hui : Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis

En rapport

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :