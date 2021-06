Spotify veut faire de l’expérience Wrapped annuelle plus qu’une chose par an ⋆ .

Spotify adore quand les gens partagent sa répartition annuelle de la musique Wrapped sur les réseaux sociaux, c’est donc un régal toute l’année. La société annonce aujourd’hui une nouvelle expérience numérique appelée Only You, qui offrira aux utilisateurs des listes de lecture personnalisées sous une forme partageable. L’expérience dans l’application offrira aux utilisateurs une variété de listes de lecture et d’informations sur les données en fonction de leurs habitudes d’écoute musicale, et une nouvelle fonctionnalité appelée Blend permettra à deux amis de fusionner automatiquement leurs goûts musicaux dans une liste de lecture.

Parmi les nouveaux points forts de l’expérience, citons «Your Dream Dinner Party», qui permet aux utilisateurs de choisir trois artistes qu’ils inviteraient à un dîner avec Spotify faisant un mix pour chaque artiste. Un autre est “Vos paires d’artistes”, qui met en évidence des paires uniques qui montrent la gamme musicale d’un auditeur, ainsi que “Votre tableau de naissance audio”, qui donne aux utilisateurs leur “artiste Sun” ou la personne qu’ils ont le plus écoutée dans le passé six mois; leur « artiste lunaire », qui est l’artiste qu’ils écoutent et qui montre leur côté émotionnel ; et leur « Rising artist », qu’ils ont récemment découvert. La carte de naissance audio et le dîner de rêve seront mis à jour quotidiennement, tandis que les autres aspects de visualisation des données de la fonctionnalité, comme vos paires d’artistes, sont basés sur une durée limitée et ne seront pas mis à jour régulièrement.

La fonctionnalité Your Dream Dinner Party de Spotify permet aux gens de choisir les artistes qu’ils souhaitent lors d’un dîner et de recevoir des listes de lecture en retour.Image: Spotify

Aucune de ces fonctionnalités n’est révolutionnaire, mais les gens aiment apparemment voir des données visualisées sur leurs habitudes d’écoute. Au cours de la saison Wrapped l’année dernière, lorsque Spotify donne aux utilisateurs un aperçu annuel de leurs données d’écoute, son stock a bondi de 16% et l’application a rapidement augmenté dans le classement de l’App Store. De toute évidence, l’entreprise essaie de reproduire ce succès et de créer un buzz avec une autre offre de visualisation de données. L’idée est, bien sûr, que si vous souhaitez accéder à ces fonctionnalités uniques, vous devrez vous inscrire et écouter sur Spotify pour le faire. La pression des pairs fait des merveilles.