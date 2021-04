Spotify veut que vous connaissiez la musique que vous avez téléchargée sur votre appareil avec ce nouveau design | La technologie

Les plans de Spotify pour refondre son application sont en cours, maintenant nous connaissons le nouveau design que l’application a préparé pour la section “Bibliothèque”.

Les applications de streaming musical sont en plein essor, elles sont l’un des services les plus utilisés avec le contenu à la demande. Spotify est, de toutes les applications, la plus connue et celle qui a subi le plus de changements tout au long de son existence.

Les évolutions qu’elle a subies concernent à la fois son modèle économique et la conception de son application. Nous allons nous concentrer sur ce dernier, même s’il est vrai que récemment, il y a eu des nouvelles qui ont alarmé de nombreux utilisateurs en Espagne.

Le service de diffusion de musique populaire Spotify met à jour son application Android. Après cette mise à jour, de nombreux utilisateurs ont constaté que le widget Spotify qui permettait de lire le contenu depuis l’écran d’accueil n’était plus disponible.

Oui, je parle de l’augmentation des prix des différents plans Spotify. Cette hausse des prix est venue comme une nouvelle grâce au fait qu’ils ont été appliqués dans la majeure partie de l’Europe, mais pas en Espagne. Bien que cela ne nous libère pas de la hausse des prix qui a été subie en février de cette année dans le pays ibérique. Il est possible qu’avec l’arrivée de l’audio HiFi, le prix augmente sur tous les marchés.

Ce qui nous préoccupe aujourd’hui, c’est l’interface que Spotify sortira prochainement sur les appareils mobiles. Cette refonte ajoute plusieurs fonctionnalités, notamment la possibilité de sélectionner le contenu téléchargé sur le téléphone.. Bien sûr, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les utilisateurs qui ont un forfait payant sur Spotify; car ils sont les seuls à pouvoir télécharger du contenu pour l’écouter hors ligne.

Bien que ce soit une fonctionnalité très utile, ce n’est pas la seule. Les utilisateurs sans abonnement Spotify apprécieront les nouveaux filtres dynamiques. Cette fonction filtre les chansons en fonction de l’artiste, de l’album, de la liste de lecture ou du podcast. En fait, la possibilité de sélectionner le contenu téléchargé est incluse dans ces filtres dynamiques.

En outre, il existe également de nouvelles façons d’organiser la bibliothèque. Spotify permettra de maintenir un ordre alphabétique, par reproductions récentes ou par le nom des créateurs et la possibilité de pouvoir fixer jusqu’à quatre éléments (listes, albums ou podcasts) en haut pour les avoir toujours à portée de main.

Un autre point intéressant est que la vue deviendra une grille et, par conséquent, beaucoup plus visuelle lors de l’exploration du contenu. Le nouveau design arrivera dans une semaine sur les appareils Android et iOS, l’arrivée se fera via une mise à jour de l’application.