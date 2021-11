Spotify vise les livres audio avec l’acquisition de Findaway

Spotify étend ses prouesses audio avec l’achat de Findaway, l’une des principales plateformes de livres audio. La plate-forme est utilisée à la fois pour la distribution de livres audio et pour l’auto-édition pour les auteurs indépendants.

Cette décision représente la première étape importante d’une nouvelle entreprise pour Spotify, qui a dominé l’espace audio avec de la musique et des podcasts sur les meilleurs téléphones Android. Le directeur de la recherche et du développement de Spotify, Gustav Söderström, a déclaré jeudi que l’acquisition contribuerait à accélérer les plans de Spotify pour percer dans les livres audio.

« Nous sommes ravis de combiner l’équipe de Findaway, la meilleure plate-forme technologique et le catalogue de livres audio robuste avec l’expertise de Spotify pour révolutionner l’espace des livres audio comme nous l’avons fait avec la musique et les podcasts », a-t-il déclaré.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Spotify s’est efforcé de renforcer ses offres dans l’espace audio. Plus tôt cette année, Spotify a lancé sa plate-forme d’abonnement payant pour les créateurs afin de les aider à monétiser leurs podcasts, tirant parti de sa propriété d’Anchor, qu’elle a acquise en 2019. La société tirera probablement parti de sa dernière acquisition de la même manière.

Ce n’est pas non plus la première fois que Spotify joue avec les livres audio, offrant une expérience audio exclusive pour Harry Potter et la pierre philosophale en 2020. Plus tôt cette année, Spotify a lancé sa première collection de livres audio sous la forme de classiques lus par des célébrités.

Spotify n’a pas divulgué les détails financiers de l’acquisition, mais a noté que l’industrie du livre audio devrait atteindre 15 milliards de dollars d’ici 2027, et la société veut évidemment être à la pointe de cette croissance. Spotify espère tirer parti de son expertise en matière de personnalisation et de découverte audio pour s’appuyer sur la plate-forme de Findaway et stimuler l’innovation dans l’industrie du livre audio.

L’accord devrait être conclu ce trimestre, en attendant l’approbation réglementaire.

