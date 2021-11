Spotify vous permet désormais de suivre les chansons à la mode dans 16 villes en Inde : tout ce qu’il faut savoir

Spotify proposera désormais des graphiques par ville dans 16 villes en Inde. Cela aidera à suivre les chansons les plus populaires dans chaque ville individuellement. Nous voulions créer une destination permettant aux fans de voir qui est à la mode dans leur région, et donner aux artistes la possibilité d’approfondir toutes les données et de voir quelle musique fait bouger les auditeurs du monde entier, a déclaré Spotify.

Chaque semaine, le vendredi, Spotify mettra à jour les classements des villes – Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Ernakulam, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Mumbai, Patna et Pune en fonction de l’activité des auditeurs dans le villes respectives.

En plus de ça. Spotify lance également des classements « Local Pulse » qui classeront les chansons les plus populaires chaque semaine dans chaque ville, par rapport à sa popularité dans le monde. Cela montrera le goût distinct des auditeurs locaux dans chaque ville.

Vous pouvez désormais bloquer les utilisateurs sur Spotify

Autre développement important, Spotify déploiera bientôt une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de bloquer plus facilement les autres sur la plate-forme. Auparavant, les utilisateurs devaient se connecter au support client pour bloquer les utilisateurs sur la plate-forme. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de bloquer plus facilement.

Comment bloquer un utilisateur sur Spotify : guide étape par étape

Pour bloquer un utilisateur sur Spotify, procédez comme suit :

1- Accédez au profil Spotify de l’utilisateur.

2- Maintenant, sous leur nom d’utilisateur, à côté du bouton « suivre », cliquez sur le menu à trois points

3- Choisissez « bloquer » ou sur mobile, « bloquer l’utilisateur ».

Et voilà. L’utilisateur ne pourra plus accéder à votre page, activités ou listes de lecture publiques. La plate-forme propose également à ses utilisateurs la fonction de «déblocage». Cela signifie que vous pouvez débloquer tous les utilisateurs que vous avez bloqués à tout moment.

S’adressant à The Verge, un porte-parole de l’entreprise a déclaré : « Chez Spotify, nous nous engageons à offrir la meilleure expérience d’écoute possible à nos utilisateurs ». « La confidentialité sera toujours extrêmement importante pour nous et notre fonction de blocage, qui donne aux utilisateurs plus de contrôle, est la dernière étape vers cet engagement », a conclu le porte-parole.

