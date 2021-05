Spotify vous permet désormais de télécharger de la musique sur l’Apple Watch pour écouter des chansons hors ligne | La technologie

L’une des fonctions les plus recherchées par les utilisateurs est enfin arrivée sur l’Apple Watch. La plate-forme vous permet déjà de télécharger de la musique sur la montre intelligente pour pouvoir écouter les chansons hors ligne et sans avoir le mobile à proximité.

La musique est une partie très importante de notre vie et il y a de nombreux moments que nous ne pouvons pas concevoir sans la compagnie de nos chansons préférées, comme aller courir, s’entraîner ou prendre les transports en commun.

Grâce aux plateformes de musique en streaming, nous avons accès à un vaste catalogue de musique de manière simple et à portée d’un clic. Spotify est la référence claire sur le marché, et aujourd’hui il nous offre un nombre infini de fonctions pour pouvoir profiter de nos chansons où et quand nous le voulons.

Malgré cela, il y avait une fonction très demandée par les utilisateurs qui n’avait pas encore été satisfaite. Nous parlons de la possibilité de télécharger de la musique sur la montre intelligente, une fonction très pratique pour écouter les chansons sur la smartwatch sans avoir besoin d’une connexion Internet ou d’avoir le téléphone portable à proximité.

Il y a quelques jours, nous avons appris que Spotify avait ajouté la possibilité d’écouter des chansons hors ligne sur les appareils Wear, et maintenant la plate-forme vient d’annoncer que il est désormais possible de télécharger de la musique sur l’Apple Watch.

Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez avoir un compte Spotify Premium, car si vous n’avez pas de plan de paiement, vous n’avez pas la possibilité de télécharger de la musique sur n’importe quel appareil.

Si vous répondez à cette exigence, Le téléchargement de listes de lecture, d’albums et de podcasts sur votre montre intelligente est très simple. Pour ce faire, sélectionnez le contenu que vous souhaitez avoir disponible sur votre smartwatch et, comme vous pouvez le voir dans la vidéo un peu ci-dessus, une option à télécharger sur l’Apple Watch apparaîtra maintenant. Sélectionnez-le et attendez que le téléchargement soit terminé.

Ensuite, Lorsque vous accédez à Spotify depuis votre Apple Watch, vous verrez une nouvelle section Téléchargements. Touchez-le pour lire le contenu directement depuis votre montre, sans connexion Internet et sans votre téléphone mobile.

Au moment de la rédaction de cette nouvelle, nous n’avons toujours pas vu le bouton pour télécharger de la musique sur l’Apple Watch. Étant donné que la fonctionnalité a été publiée aujourd’hui, vous ne pourrez peut-être pas encore l’utiliser, alors soyez patient.