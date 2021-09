Spotify Web : guide complet et tout ce qu’il faut savoir pour écouter de la musique depuis le navigateur | Divertissement

in

La plateforme audio Spotify Il vous permet d’accéder très facilement à son immense contenu. Il est disponible sur tous types d’appareils : mobiles, PC, enceintes connectées, téléviseurs, consoles, montres, et bien d’autres. Et c’est possible accéder à son immense catalogue entièrement gratuit (avec publicité).

La plupart des gens utilisent l’application mobile ou PC pour écouter de la musique ou des podcasts de Spotify, mais il existe un moyen encore plus direct : depuis le navigateur, avec Spotify Web.

Il est vrai qu’il n’inclut pas toutes les fonctions de l’application, mais il inclut les plus importantes. Avec l’avantage que vous n’aurez rien à installer. Vous ne payez pas non plus de frais, si vous ne le souhaitez pas.

Nous allons voir comment fonctionne le lecteur Web Spotify et tout ce que vous devez savoir pour profiter du lecteur dans le navigateur Spotify.

En mars 2021, il a reçu une grosse mise à jour, donc si vous ne l’avez pas utilisé depuis longtemps, vous voulez savoir ce qu’il y a de nouveau.

Guide complet de Spotify Web

Qu’est-ce que Spotify Web

Spotify Web est la version du navigateur du lecteur de musique et de podcast Spotify.

Simplement une page Web qui vous permet de jouer de la musique Spotify. Il est totalement gratuit et a le grand avantage que vous n’avez pas besoin d’installer une application.

Simplement vous accédez au navigateur, recherchez du contenu et l’écoutez. Bien sûr, vous aurez besoin d’un compte gratuit et vous devrez supporter quelques publicités.

Vous pouvez également vous connecter avec un compte Premium, pour supprimer la publicité et accéder à votre contenu personnel et à tous les extras des comptes Premium.

Comment accéder au lecteur Web Spotify

Pour utiliser Spotify Web Il vous suffit d’aller sur le web open.spotify.com depuis le navigateur de votre mobile, ordinateur, télévision ou tout autre appareil.

Les navigateurs pris en charge sont Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera et Safari.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Spotify Web ne fonctionne pas pour moi

Si le lecteur ne se charge pas ou ne fonctionne pas correctement, essayez ce qui suit :

Assurez-vous que votre navigateur est à jour. Vérifiez-le et mettez-le à jour dans la section d’aide de votre navigateur. Essayez d’ouvrir le lecteur Web dans une fenêtre de navigation privée ou en mode navigation privée. Certains réseaux publics ou partagés, si vous y accédez depuis le travail ou l’université, limitent l’accès à certains services. Demandez-leur s’ils ont bloqué Spotify.

Si vous continuez à avoir des problèmes, vous pouvez toujours installer l’application mobile ou informatique.

L’interface Web de Spotify

Une fois que vous accédez au lecteur dans le navigateur, vous aurez accès à la couverture principale de l’application.

Vous ne pourrez pas lire de chanson ou de podcast si vous n’avez pas de compte Spotify gratuit, alors appuyez sur S’inscrire dans le coin supérieur droit, ou jeconnexion si vous avez déjà un compte. [1]

Comme on le voit sur l’image, l’organisation du joueur est très simple. Dans la colonne de gauche [2] nous avons toutes les fonctions principales : le moteur de recherche, la Bibliothèque et Créer des listes.

Tout le contenu (albums, artistes, thèmes, listes, podcast, radios) apparaît dans la fenêtre centrale [3]. Enfin, en bas se trouve le joueur [4]. Nous allons expliquer ce que nous pouvons faire dans chaque section.

Compte et profil

Après s’être connecté avec un compte Spotify, gratuit ou payant, nous pouvons commencer à utiliser Spotify Web.

Dans le coin supérieur droit nous avons le menu qui donne accès à notre compte :

Si nous touchons compte, nous allons sur une page Web où nous pouvons configurer tous les aspects de notre compte, y compris le mode de paiement, le changement de mot de passe, les notifications, la confidentialité, etc.

Avec Passer à la version premium, nous souscrivons au service de paiement.

Enfin, dans Profil nous pouvons choisir un nom et une photo pour nous identifier sur Spotify.

Le joueur

La configuration du compte est nécessaire, mais c’est un processus fastidieux.

Ce que nous voulons, c’est entendre quelque chose, alors pour commencer, nous donnons n’importe quelle chanson ou podcast qui apparaît sur la couverture, et le joueur sera affiché en bas de l’écran:

Il n’y a pas grand chose à expliquer, car ce sont les boutons standard sur n’importe quel lecteur.

Au centre, nous avons les boutons Lecture / Pause, changer de morceau, lire de manière aléatoire ou en boucle.

Spotify compte plus de 200 millions d’utilisateurs dans le monde. Si vous n’êtes pas encore l’un d’entre eux et que vous souhaitez maîtriser Spotify comme un pro, vous ne pouvez pas manquer ce guide détaillé pour écouter de la musique en streaming.

A l’extrême gauche il y a une icône de coeur. Lorsque vous appuyez dessus, la chanson, l’album, la liste ou l’endroit où cette icône est placée, sera ajouté à notre bibliothèque.

Enfin sur le côté droit, nous avons la barre de volume, une icône de file d’attente pour voir tout ce que nous avons joué jusqu’à présent ou que nous avons en attente, et une autre icône pour envoyer le contenu à un haut-parleur intelligent, un haut-parleur Bluetooth, un téléviseur, etc.

Le menu des contenus

Dans la fenêtre centrale de l’application, il y a le contenu : playlists, albums, chapitres d’un podcast, etc.

Lorsque nous laissons la souris ou le doigt sur un élément, nous le verrons apparaître une icône à trois points horizontaux. Il donne accès à un menu qui nous permet de faire beaucoup de choses avec ce contenu :

Ici l’icône du coeur il n’enregistre pas les chansons dans la bibliothèque (c’est seulement lorsque vous l’écoutez), mais dans la liste Des chansons que j’aime.

À partir de ce menu, nous pouvons faire des choses comme ajouter le contenu à la file d’attente de lecture, à une liste que nous avons créée, partagez-le via un lien, ou l’insérer dans un forum ou un blog.

Cela nous permet aussi d’aller à la radio d’où vient la chanson, ou de consulter l’artiste et l’album où elle a été publiée.

Moteur de recherche

Pour trouver la musique que vous aimez, vous devez vous rendre sur chercheur, dans la colonne de gauche.

Selon que vous ayez un compte gratuit ou payant, vous aurez plus ou moins de liberté pour accéder à des artistes ou à des thèmes spécifiques, puisque les utilisateurs gratuits accèdent au contenu via des radios thématiques ou des catégories, bien qu’il permette également des recherches.

Tu peux recherche par artiste, chansons ou podcasts dans la barre blanche en haut.

Il est également possible explorer les genres, les humeurs, les moments et les catégories sur les cartes affichées à l’écran.

C’est un moyen très efficace de découvrir de nouvelles musiques qui correspondent à vos goûts. N’oubliez pas d’aller donner des cœurs pour l’ajouter à votre bibliothèque, ou des chansons que j’aime.

La bibliothèque

C’est l’endroit où vous trouverez tout votre contenu préféré.

Il est organisé par catégories, afin que tout soit parfaitement ordonné, et que les différents types de contenus ne se mélangent pas :

Comme nous le voyons sur la capture d’écran, il existe quatre catégories : Listes, podcasts, artistes et albums.

Appuyez simplement sur chacun d’eux pour voir les listes de lecture que vous avez créées, les podcasts que vous suivez, ainsi que les artistes et les albums.

À partir de une bibliothèque vous pouvez les jouer directement.

Comment créer une liste

Enfin, la fonction qu’il nous reste à revoir sont listes de contenu.

Tu peux créez toutes les listes que vous voulez, et ajoutez le contenu que vous voulez– Chansons, albums complets, épisodes de podcast, charts d’artistes … tout ce que vous voulez !

Pour créer une liste, appuyez sur Créer une liste, dans la colonne de gauche :

Le modèle de liste apparaît. Appuyez sur les trois points horizontaux pour afficher le menu.

Alors choisi Modifier les données, et vous pouvez nommer la liste, ainsi qu’une description et une photo qui l’identifie.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous submerge, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

A partir de ce menu, vous pouvez également ajouter la liste entière à la file d’attente de lecture, ajoutez votre profil, supprimez-le, partagez-le en utilisant un lien, ou l’insérer dans un blog ou un site Web.

En bas, vous verrez un moteur de recherche pour trouver du contenu à inclure dans la liste.

Comme nous l’avons expliqué, vous pouvez également ajouter des éléments pendant que vous écoutez ou recherchez de la musique, avec la commande Pour ajouter à la liste qui apparaît dans tous les menus.

Des fonctionnalités premium

Si vous en avez un Compte Premium vous aurez accès à des fonctions supplémentaires.

En plus de supprimer la publicité, vous pouvez télécharger des sujets et des podcasts en appuyant sur le bouton Télécharger, pour pouvoir en profiter sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Vous écouterez également les chansons que vous voulez sans dépendre des listes ou des radios, et sauterez toutes celles que vous voulez.

Comme tu vois, la gestion de Spotify Web est très simple. Ce n’est pas une application aussi complète que l’application mobile ou celle que vous pouvez installer sur votre PC, mais elle possède toutes les fonctions de base pour rechercher et lire de la musique ou des podcasts, créer des listes et partager du contenu.