Spotify Wrapped 2021 : comment le voir et comment obtenir plus de statistiques Spotify

Bogdan Petrovan / Autorité Android

La période la plus merveilleuse de l’année est de retour et, avec elle, le retour de Spotify Wrapped.

Les utilisateurs de Spotify attendent avec impatience ce bilan annuel de leurs statistiques d’écoute chaque année. C’est l’occasion de mettre en valeur ses propres goûts musicaux et habitudes d’écoute, ainsi que de fournir à Spotify un marketing pas si subtil.

Spotify Wrapped 2021 n’est disponible qu’à partir de l’application Spotify elle-même. Ouvrez Spotify sur votre appareil mobile et sélectionnez le Accueil icône de la barre d’outils inférieure. La première chose que vous devriez voir sur l’écran d’accueil est une barre intitulée #SPOTIFYWRAPPED et Votre 2021 en revue. C’est ici que vous pourrez voir vos cartes Spotify Wrapped, personnalisées en fonction de votre activité cette année.

Qu’est-ce que Spotify Wrapped ?

Curtis Joe / Autorité Android

Chaque année en décembre depuis 2016, Spotify envoie aux utilisateurs un résumé annuel de la musique et des podcasts les plus populaires de la plateforme, ainsi que leurs propres données d’écoute du 1er janvier au 31 octobre.

Cela s’appelle Spotify Wrapped.

Les utilisateurs peuvent en savoir plus sur leurs habitudes d’écoute grâce à une visualisation ornée illustrant les chansons, les artistes, les genres et les podcasts qu’ils ont le plus souvent écoutés au cours de l’année. Ils sont également encouragés à partager leurs données d’écoute avec leurs amis et abonnés sur les réseaux sociaux.

Curtis Joe / Autorité Android

Les artistes reçoivent des visuels de leurs statistiques et sont encouragés à les partager avec leurs fans.

Que vous montre Spotify Wrapped ?

Spotify Wrapped donne aux auditeurs une représentation visuelle des chansons, artistes, genres et podcasts qu’ils ont le plus écoutés du 1er janvier au 31 octobre. Ceux-ci se présentent sous la forme de « cartes » partageables sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, et TikTok.

Curtis Joe / Autorité Android

Alternativement, ils peuvent simplement être téléchargés directement sur l’appareil et enregistrés pour plus tard.

Les cartes Spotify Wrapped 2021 partageables incluent :

Minutes écoutées Meilleures chansons Meilleures chansons Aura audio Meilleurs genres Meilleurs podcasts Meilleurs artistes Meilleurs artistes

Il y a aussi une carte Spotify Wrapped à la fin qui montre vos meilleurs artistes, meilleures chansons, minutes écoutées et meilleurs genres.

Nouveau pour Spotify Wrapped 2021

Curtis Joe / Autorité Android

Quelque chose de nouveau pour Spotify Wrapped 2021 est le nouveau « hub Wrapped » de Spotify. Le moyen le plus simple d’y accéder est de simplement basculer vers le Schercher dans la barre d’outils inférieure et recherchez « Enveloppé ». Le premier résultat de recherche doit être un genre qui se lit « 2021 Wrapped. »

Sélectionnez cette option pour accéder au contenu du hub Wrapped 2021 de Spotify.

Ici, vous pourrez trouver « une variété de contenus personnalisés, axés sur les données et organisés de manière éditoriale ». Ceci comprend:

Vos meilleures chansons 2021

Permet aux auditeurs de redécouvrir leurs chansons les plus écoutées de l’année.

Vos artistes révélés

Offre aux auditeurs des épisodes de podcast personnalisés et des chansons mettant en vedette leurs meilleurs artistes de l’année.

Meilleurs morceaux et artistes de 2021

Des listes de lecture basées sur les données qui présentent de la musique des meilleurs artistes du monde entier et sur les marchés locaux des auditeurs.

Meilleurs nouveaux podcasts de 2021

Sélection basée sur les données de nouveaux podcasts de créateurs inspirants qui repoussent les limites.

Meilleurs épisodes de 2021

Une sélection organisée des meilleurs épisodes de podcast de l’année.

Le meilleur de 2021

Des listes de lecture musicales basées sur les données et organisées de manière éditoriale pour revenir aux meilleures chansons de 2021 dans tous les genres.

Retour sur 2021

Musique et podcasts qui contextualisent 2021.

2021 Enveloppé: Blend

Les auditeurs peuvent l’utiliser pour voir comment leurs goûts musicaux 2021 correspondent à ceux de leurs amis, diffuser leur liste de lecture mixte et partager leurs résultats sur les réseaux sociaux.

Curtis Joe / Autorité Android

Spotify Wrapped 2021 a également ajouté un jeu appelé Jouer aux cartes que vous pouvez jouer avec vos amis. Conçus d’après deux vérités et un mensonge, les joueurs peuvent s’amuser à deviner la fausse déclaration en fonction des résultats Spotify Wrapped publiés par un utilisateur.

Curtis Joe / Autorité Android

Il existe une autre fonctionnalité pour Spotify Wrapped appelée 2021 : le film, qui fait correspondre des chansons à des scènes d’un film sur vous.

Où voir votre Spotify Wrapped sur iOS ou Android

Pour voir votre Spotify Wrapped 2021, vous devez vous diriger vers l’écran d’accueil de Spotify. Pour ce faire, ouvrez simplement l’application Spotify et sélectionnez Accueil de la barre d’outils inférieure. La première chose que vous voyez sur l’écran d’accueil devrait être vos résultats Spotify Wrapped.

Sinon, allez sur spotify.com/wrapped, qui devrait ouvrir l’écran Wrapped dans votre application Spotify pour iOS ou Android.

Comme mentionné précédemment, si vous souhaitez accéder à plus de fonctionnalités Spotify Wrapped à partir du hub, recherchez « Wrapped » et sélectionnez le genre « 2021 Wrapped ». Cela vous permettra d’accéder à davantage de fonctionnalités du hub Wrapped.

Curtis Joe / Autorité Android

Pouvez-vous voir Spotify Wrapped 2021 sur le bureau ?

Les cartes Spotify Wrapped ne sont actuellement pas disponibles sur le bureau. Bien que vous ne puissiez pas voir les cartes, vous pouvez consulter le hub Wrapped 2021, qui comprend une liste de lecture de la chanson que vous avez le plus écoutée au cours de la dernière année. Vous pouvez voir cette playlist « Vos meilleures chansons 2021 » en allant sur le Accueil section dans l’application Web Spotify ou les applications de bureau Windows ou Mac.

Pourquoi ne puis-je pas voir Spotify Wrapped 2021 sur mon téléphone ?

Notez que Spotify Wrapped n’est pas présenté à tous les utilisateurs en même temps. Cela peut prendre un peu de temps avant que la fonctionnalité ne soit déployée sur votre propre application, alors soyez patient.

N’oubliez pas non plus que vous ne pourrez le voir que si vous utilisez l’application Spotify iOS ou Android, et non l’application Web. La fonctionnalité est généralement active tout au long du mois de décembre. Cependant, vos meilleures chansons de la liste de lecture 2021 continueront d’être disponibles même après que Spotify Wrapped ne sera plus visible dans l’application.

Comment partager votre Spotify Wrapped 2021

Curtis Joe / Autorité Android

Pour partager vos cartes Spotify Wrapped sur les réseaux sociaux ou pour les enregistrer sur votre appareil, vous devez sélectionner Partagez cette histoire.

Si vous n’êtes pas assez rapide pour appuyer sur le bouton avant de passer au suivant, voici une petite astuce que vous pouvez faire :

Accédez à la carte Spotify Wrapped que vous souhaitez partager sur les réseaux sociaux ou télécharger. Lorsque la carte commence à jouer, appuyez au milieu de la carte et maintenez-la enfoncée avec l’un de vos pouces. Cela mettra la lecture en pause. Avec votre autre main, sélectionnez Partagez cette histoire en bas de l’écran.

Comment puis-je voir plus de statistiques Spotify ?

Bogdan Petrovan / Autorité Android

Si vous aimez plonger dans les chiffres et les détails de vos statistiques Spotify, vous n’avez pas besoin d’attendre toute l’année pour Spotify Wrapped.

Le service tiers StatsForSpotify.com se connecte à votre compte Spotify et récupère les statistiques Spotify, notamment les meilleures pistes, les meilleurs artistes, les meilleurs genres et les plus récents. Le service vous permet également de choisir entre « 4 dernières semaines », « 6 derniers mois » et « tous les temps », ce qui est un bon moyen de voir comment vos goûts musicaux ont évolué dans un passé récent.

L’onglet « Récemment joué » est idéal si vous avez besoin de rappeler une piste que vous venez d’écouter, mais que vous n’arrivez pas à trouver dans Spotify – un problème courant pour ceux qui écoutent en mode aléatoire ou préfèrent les nombreuses listes de lecture générées automatiquement par Spotify.

