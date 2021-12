Spotify Wrapped 2021 est là pour découvrir ce que vous avez le plus écouté cette année

Comment voir votre Spotify Wrapped

(Spotify)

Pour voir votre Spotify Wrapped personnalisé, il vous suffit d’entrer votre application sur n’importe quel appareil mobile et d’aller directement à « accueil ». Vous y trouverez une section qui, lorsque vous cliquerez, générera automatiquement votre résumé Spotify. Joue comme des histoires Instagram pour vous montrer les meilleurs artistes et chansons que vous avez écoutés cette année. Il vous indique également combien d’heures de musique vous avez écoutées en 2021.

Comment le partager sur des histoires Instagram

Le Spotify Wrapped 2021 a un total de 15 « histoires » qui montrent des données sur ce que vous avez écouté au cours de l’année. Par exemple, quel est l’artiste que tu as le plus écouté, combien d’heures as-tu entendu mauvais lapin, quelle a été votre chanson la plus écoutée et quels sont les genres musicaux que vous appréciez le plus, en plus des podcasts que vous avez marathonnés. Chaque story peut être partagée directement sur les stories Instagram. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer en bas de l’écran et il vous montrera les options. Vous pouvez également enregistrer l’image et téléchargez-le sous forme d’histoire ou de tweet quand vous le souhaitez.