Spotify Wrapped 2021 est là : tout ce que vous devez savoir

Maintenant que nous sommes officiellement entrés dans le mois de décembre, le très attendu examen de l’année Spotify Wrapped 2021 est arrivé. Spotify Wrapped récapitule toutes vos meilleures chansons, artistes, genres et plus encore, ce qui vous permet de tout voir facilement sur vos habitudes d’écoute pour l’année. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Spotify Wrapped 2021 est là

Tout d’abord, Spotify Wrapped vous montre une variété de statistiques amusantes sur vos habitudes d’écoute. Cela inclut vos meilleurs artistes, chansons, genres et podcasts. Vous pouvez également voir le total de vos « minutes d’écoute » pour l’année. Voici une ventilation complète de ce que Spotify dit que votre Wrapped 2021 fournira :

Vos meilleures chansons 2021 Vos artistes révélés Les meilleurs morceaux et artistes de 2021 Meilleurs nouveaux podcasts de 2021 Meilleurs épisodes de 2021 Le meilleur de 2021 Retour sur 2021



Spotify exploite également sa nouvelle fonctionnalité Blend pour Wrapped cette année. Spotify Blend est la fonctionnalité de listes de lecture partagées de la société qu’elle a lancée plus tôt cette année. L’intégration avec Spotify Wrapped vous permet de « comparer vos goûts musicaux en 2021 avec un ami et d’obtenir une liste de lecture mixte ».

Enfin, Spotify a une poignée d’autres nouvelles fonctionnalités pour Wrapped cette année :

2021 : le film – Cette fonctionnalité associe vos meilleures chansons à des scènes classiques d’un film qui vous concerne.

Votre aura audio – Nous avons travaillé avec un expert de l’aura pour visualiser votre aura audio en fonction de vos deux principales ambiances musicales. (Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.)

Jouer aux cartes – Il s’agit d’un jeu interactif basé sur des données auquel vous jouez et que vous partagez ensuite avec vos amis. Nous afficherons plusieurs déclarations sur votre écoute cette année et vous devrez deviner lesquelles sont vraies.

Comme c’est devenu la norme, Spotify met tout en œuvre pour Wrapped cette année. La société affirme que l’objectif de la fonctionnalité est conçu pour vous dire tout ce que vous devez savoir sur votre écoute en 2021. La société a également révélé les meilleurs artistes et podcasts mondiaux.

Comment trouver votre Spotify Wrapped pour 2021

Spotify Wrapped 2021 se déploie aujourd’hui exclusivement dans l’application Spotify pour iOS et Android. Assurez-vous simplement que vous utilisez la dernière version de l’application Spotify à partir de l’App Store, puis accédez à l’onglet « Accueil ». C’est ici que vous pouvez entrer dans l’expérience Wrapped 2021.

Enfin, si vous êtes un utilisateur d’Apple Music, n’oubliez pas de consulter notre guide complet sur l’accès à Apple Music Replay ici.

