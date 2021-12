Spotify Wrapped est une raison de plus de le choisir sur Apple Music

La tradition annuelle dans le monde du streaming musical est là pour ceux qui célèbrent. Aujourd’hui, Spotify Wrapped, la célébration annuelle de vos choix musicaux par le service de streaming musical, a été abandonné pour tous les utilisateurs du service.

Spotify Wrapped est devenu… un événement. Au fil des ans, la société a ajouté de plus en plus de fanfare pour l’événement. Non seulement vous pouvez parcourir une histoire de type Instagram de votre voyage musical de toute l’année, mais, cette année, la société a également ajouté des podcasts à l’image.

De plus, les utilisateurs de Spotify ont désormais accès à leurs listes de lecture « Top Songs 2021 » et « Your Artists Revealed ». Le premier ne nécessite aucune explication. La seconde est une liste de lecture intéressante qui comprend des chansons triées sur le volet et des interviews de certains de vos artistes préférés.

Les gens adorent partager leur Spotify Wrapped avec leurs amis, leur famille et les médias sociaux. Les gens adorent se moquer de tout cela, mais pour tous ceux qui aiment la musique et, plus important encore, qui aiment partager et la faire partager avec les autres, c’est un bon moment de l’année pour créer des liens avec les gens autour de la musique. C’est aussi très amusant de se moquer de la musique qui se retrouve sur la liste de lecture de tout le monde (ma meilleure chanson de l’année, par exemple, est un remix de « Radioactive » d’Imagine Dragons. Je porte ce badge avec honneur).

Alors que j’appréciais de parcourir ma liste de lecture « Top Songs 2021 » et de profiter de la journée Spotify Wrapped, je suis tombé sur ce tweet du photographe Tyler Stalman. Plus important encore, j’ai trouvé ce commentaire sur son post :

Curieux si vous pouvez aller plus loin. Apple Music est lent à charger sur tous les appareils. L’application Mac est inutilisable. iPhone/iPad/Mac ne peuvent pas se parler. Les listes de lecture ne sont pas aussi bonnes. Suivi horrible des chansons aimées. Je veux utiliser Apple Music. Mais c’est tellement mauvais. Pourquoi utilisez-vous sur Spotify ? – Mike McDonald (@mikegmcdonald) 2 décembre 2021

Ce commentaire résume tous mes sentiments à propos d’Apple Music jusqu’à présent. JE VEUX utiliser Apple Music. Ce serait tellement pratique car il est inclus avec chaque niveau d’Apple One, le service d’abonnement d’Apple. C’est également intégré à toutes les choses Apple que je possède pratiquement toutes. Cependant, les problèmes de performances et les recommandations musicales faibles (par rapport à Spotify) suffisent à me garder avec Spotify.

En fait, j’ai quitté Spotify pour Apple Music. À deux reprises. Pendant des mois, j’ai essayé de laisser de côté les problèmes de performances avec l’application iPhone et le fait que l’application Mac était là pour avoir l’air propre mais ne faisait pratiquement rien. J’ai essayé de parcourir les listes de lecture « Made For Me » qui contenaient de la musique qui devait avoir été assemblée pour moi par quelqu’un qui lançait un dé. J’ai également essayé de surmonter le fait que l’application était, malgré qu’Apple ait pratiquement créé l’industrie de la musique numérique avec iTunes, parfois étrange à naviguer. Cependant, après près d’un an (les deux fois), je suis revenu sur Spotify et j’étais content de l’avoir fait.

Ne vous méprenez pas, Spotify n’est pas sans problèmes non plus. La prise en charge du HomePod est toujours inexistante et, même s’ils ont pu créer une application Apple Watch et un streaming cellulaire pendant un certain temps, il leur a fallu des ANNÉES pour implémenter la fonctionnalité. Apple Music a même sans doute des gains de conception sur Spotify avec son écran Now Playing et des fonctionnalités audio plus avancées avec Spatial Audio et Lossless Audio.

Aucun service de streaming musical ne sera parfait, mais s’il y en a un qui s’en rapproche le plus possible, ce doit être Spotify. L’interface utilisateur et la navigation sont claires et faciles à comprendre, les listes de lecture personnalisées sont parfaites et les performances de l’application (sur mobile et sur ordinateur) sont vraiment réactives.

Spottify obtient l’expérience utilisateur de base et, pour cela, il peut déployer des fonctionnalités originales mais adorables comme Spotify Wrapped.

