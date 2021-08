Spotlight n’a pas sorti George Russell de sa zone de confort

in

George Russell connaît un nouveau niveau de pression dans sa carrière en Formule 1, mais pense qu’il y était bien préparé.

Le junior de Mercedes arrive à la fin de son contrat de trois ans avec Williams et les appels se multiplient pour qu’il prenne le siège de Valtteri Bottas avec la formation allemande pour 2022.

Une telle attente signifie que l’examen minutieux de Russell continue d’augmenter, d’autant plus que 2021 a été sa saison la plus forte jusqu’à présent avec des points arrivant pour la première fois sous les couleurs de Williams au Grand Prix de Hongrie.

Mais toute cette pression, bien que nouvelle pour lui, est quelque chose que Russell savait qui viendrait.

“C’est définitivement une nouvelle expérience de devoir gérer l’examen supplémentaire des médias et un profil plus élevé”, a-t-il déclaré à GP Fans.

« C’est quelque chose que je savais qui viendrait avec le travail. De toute évidence, c’était une avancée par rapport à toutes les courses avant le Grand Prix de Sakhir [after standing in for Lewis Hamilton] puis suivant.

« Mais je m’y suis relativement bien préparé. Je n’ai jamais été jeté dans le grand bain ou en dehors de ma zone de confort.

« Je pense donc que le processus d’apprentissage a été lent au cours de ces années. Je me sens assez à l’aise avec ça.

La Formule 1 peut certainement être une montagne russe d’émotions, mais l’un des aspects les plus difficiles de cela, estime Russell, est le fait qu’aucune pensée négative ne peut être montrée.

Il a déclaré qu’il y avait eu beaucoup d’exemples récents d’un examen minutieux provoquant un « effet très négatif ».

“En tant que sportifs, vous êtes censé faire d’excellentes performances sur la piste, puis vous devez passer devant la caméra et être politiquement correct, ou charismatique, ou montrer votre personnalité, montrer toutes ces choses”, a-t-il expliqué.

« Si vous êtes dans une situation difficile, vous n’êtes pas censé montrer de la déception parce que cela montre une faiblesse.

« Nous sommes des pilotes de course et nous roulons sur la piste aussi vite que possible. C’est notre devoir numéro un.

« Comme si c’était le travail d’un avocat de défendre n’importe quel cas au mieux de ses capacités, ou une personne travaillant dans un magasin derrière le comptoir prenant les chèques et ainsi de suite. C’est leur seul devoir.

« Il y a tellement plus qui vient avec que nous sommes censés gérer aussi bien que nous nous occupons de notre travail principal.

«C’est très difficile et il y a eu beaucoup de cas récemment où les gens ont été tellement surveillés que cela a un effet très négatif.

“Je suppose qu’il n’y a qu’un nombre limité de personnes qui comprennent vraiment ce qu’elles traversent.”