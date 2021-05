Spoton, soutenu par Samara, personnalise la solution logistique pour les MPME alors que le secteur pèse l’impact de Covid à venir

L’impact de Covid sur la logistique sera probablement moins grave cette fois à moins que le pays ne soit totalement verrouillé. (Image représentative, .)

Impact de Covid sur les MPME: La société de logistique express Spoton Logistics a annoncé mercredi des solutions logistiques personnalisables pour les MPME telles que des logiciels d’optimisation des livraisons pour améliorer leurs modèles de chaîne d’approvisionnement et accroître leur portée. La société a offert une visibilité et une prévisibilité en temps réel des expéditions afin de permettre la livraison à domicile ainsi que l’installation de fret à ramasser et la gestion des retours pour aider les petites entreprises à améliorer leurs résultats.

«La pandémie en cours a entraîné plusieurs goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement en Inde. Compte tenu de leur présence au bas de la pyramide des affaires, les MPME du pays ont été les plus durement touchées. Ces entreprises sont confrontées aux défis des stocks invendus et des opportunités commerciales perdues parce qu’elles ne sont pas en mesure de se procurer les bons approvisionnements à temps. Afin d’assurer la continuité de leurs activités dans un environnement aussi incertain, ils doivent optimiser leur chaîne d’approvisionnement, y intégrer plus de prévisibilité, de visibilité et d’efficacité », a déclaré Uday Sharma, COO, Spoton Logistics à Financial Express Online.

Spoton Logistics a également proposé un portail client en libre-service permettant aux MPME de passer et de suivre leurs commandes afin de réduire le temps de cycle global. Lancé en 2012, Spoton a été acquis par un groupe d’investisseurs dirigé par l’investisseur national de capital-investissement Samara Capital et Xponentia Fund Partners pour Rs 550 crore. Samara comptait Monte Carlo, Guardian Pharmacy, Thyrocare, RBL Bank et bien d’autres parmi ses sociétés de portefeuille.

Pendant ce temps, l’impact de Covid sur le segment de la logistique était visible car différents secteurs ont été témoins d’inactivité tels que l’aviation, le commerce de détail, l’immobilier, l’automobile, etc. Le verrouillage de l’année dernière avait mis un terme au premier et dernier kilomètre de circulation des marchandises. Selon Crunchbase, selon une enquête menée pour comprendre l’impact de Covid sur les entreprises indiennes, plus de 60% des 317 personnes interrogées en mars de l’année dernière avaient indiqué une perturbation de leur chaîne d’approvisionnement. Alors que pour l’agence de notation India Ratings and Research, le secteur de la logistique en Inde semblait stable au cours de l’exercice 22, l’estimation a été faite avant que la deuxième vague Covid ne frappe.

«L’impact sera certainement là, mais dans quelle mesure sera connu dans les semaines à venir, car les restrictions de Covid sont actuellement différentes selon les États. La logistique dans la plupart des secteurs s’était considérablement rétablie à 75-80 pour cent jusqu’à la fin de l’exercice 21 dans les composants automobiles, la vente au détail, les vêtements, l’électronique, etc. selon les commentaires de l’industrie, tandis que la pharmacie était peut-être le seul secteur qui avait le plus bénéficié de la pandémie », a déclaré AV Vijayakumar, PDG de Paramount Shipping Services et président de la Fédération des associations de transitaires en Inde à Financial Express Online.

Les MPME sont également apparemment mieux préparées cette fois dans un contexte de verrouillage restreint par rapport à l’année dernière et veillent à payer leurs employés sans déductions. «Les employés réguliers ont été pris en charge par les entreprises. La plupart d’entre eux peuvent supporter les paiements de ces employés. Dans notre cas, nous dédouanons les marchandises existantes pour les clients même si, en raison du verrouillage, ils n’ont pas été en mesure de fabriquer des marchandises. En conséquence, il y a eu un certain impact sur notre entreprise aussi, mais nous continuons de verser un salaire complet à nos employés. Actuellement, nous sommes à 50-60 pour cent du niveau d’avant Covid. Cependant, je ne m’attends pas à ce qu’il diminue davantage, car les choses pourraient bientôt s’améliorer », a déclaré PS Atree, fondateur et directeur de PS Atree & Company à Financial Express Online.

