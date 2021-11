Spots encastrables à LED Philips HexaStyle : illuminez votre style unique

Le downlight s’insère dans des découpes rondes régulières dans le plafond, permettant une installation facile.

Les downlights sont une catégorie croissante en Inde et sont très populaires parmi les personnes qui construisent de nouvelles maisons ou effectuent des rénovations structurelles. Actuellement, les downlights ne sont disponibles qu’en deux formes, rondes ou carrées, qui sont installées en tant qu’unités simples offrant un éclairage fonctionnel et ambiant. À cet égard, une nouvelle offre de la major de l’éclairage Signify permettra aux consommateurs d’exprimer leur créativité et de concevoir une expérience d’éclairage vraiment personnalisée pour leur maison, en créant des motifs uniques dans leurs plafonds. Les downlights à LED Philips HexaStyle sont des downlights de forme hexagonale uniques et uniques qui peuvent être disposés selon différents motifs pour créer des designs uniques au plafond. De plus, il est construit avec un montage rond, ce qui le rend facile à installer dans des découpes rondes régulières dans le plafond.

Le downlight s’insère dans des découpes rondes régulières dans le plafond, permettant une installation facile. Il offre une efficacité énergétique élevée de 100 lumens par watt et est disponible en blanc chaud et blanc froid et en trois puissances : 8 W, 12 W et 15 W, au prix de Rs 750, Rs 1025 et Rs 1 150 respectivement. Il est également doté de la technologie EyeComfort de la société, conçue pour être agréable pour les yeux. Avec son downlight Philips HexaStyle qui peut être disposé selon des motifs uniques, Signify redéfinit également l’utilisation des downlights comme élément de design, en plus d’offrir un éclairage uniquement fonctionnel et ambiant. « Avec ce produit innovant, nous avons étendu la fonctionnalité du produit de l’éclairage uniquement à l’éclairage et à la conception également », a déclaré Sumit Joshi, PDG et directeur général de Signify Innovations India.

Les clients peuvent utiliser leur imagination pour créer des designs illimités dans leur plafond en plaçant les downlights de forme hexagonale dans différentes configurations. En termes simples, vous pouvez vous démarquer avec ce tout nouveau downlight Philips HexaStyle.

Prix ​​public estimé : Rs 750 (8W), Rs 1025 (12W), Rs 1 150 (15W)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.