Spots pour regarder la finale de l’Euro – plus poterie et fish and chips gratuits

Tout ce que vous devez savoir à Londres cette semaine

Il commence à sembler décidément peu probable que nous atteindrons nos corps de plage cet été. Mais est-ce qu’on s’en soucie ?

Nous nous soucions quand la raison des maxi-maillots de bain est des fish’n’chips à base de plantes gratuits, des friandises méditerranéennes à Bubula, des binging al fresco à Barge East, des cocktails et peut-être un brunch à Duchess of Dalston et l’ensemble du clignotant London Restaurant Festival ? Non, nous ne nous soucions pas.

Nous avons des couvertures de plage volumineuses qui attendent dans les coulisses, des plus brillantes pour les brunchs de dragsters au Book Club. Oh et vous avez oublié de réserver votre place pour la finale Angleterre-Italie Euro 2020 ? Sans peur! Nous avons les idées !

Finale de l’Euro 2020



Le Lucky Club, Mayfair propose des cocktails et un grand écran (Photo : The Lucky Club)

Nous n’avons peut-être que quelques suggestions pour vous tant que vous promettez – la main sur Three Lions à cœur – que vous ne lancerez pas de bière en l’air à la manière de Boxpark si/quand nous marquons des buts.

Tout d’abord, le tout premier pub de Camden Market appelé The Farrier, où, si les œufs de scotch d’agneau ne vous détournent pas du jeu, il y a un grand écran.

Ou The Lucky Club, un bar à cocktails caché à Mayfair avec un vaste menu expresso martini et un écran encore plus étendu. Oh non, tu es le bienvenu.

Marché des écuries de Camden, Londres NW1

56 Davies Street, Londres W1

Déplacer des montagnes



Essayez un thé chippie gratuit avec une touche à base de plantes (Photo: Kennedy’s of London)

Envie de fish’n’chips gratuits ? Bien sûr, vous le faites. Mais il y a un hic (jeu de mots basé sur la pêche involontaire). Ou est-ce un piège ? C’est peut-être une aubaine.

Eh bien, c’est ainsi que nous avons choisi de voir le fait que les gastronomes à base de plantes Moving Mountains travaillent maintenant avec le légendaire chippie Kennedy’s de Londres sur le tout nouveau Fish Filet. Seulement ce n’est pas du poisson !

Donc, pas de cruauté, pas de dommages environnementaux (nous avons vu Seaspiracy, nous savons ce qui se passe) et tout le goût et le confort d’un thé chippie ordinaire !

Quant à la partie gratuite, ils donnent 200 services, vous pouvez donc voir de quoi il s’agit… sur eux! Des coups de sel et de vinaigre avec les nôtres, s’il vous plaît.

Aujourd’hui 8 juillet, à partir de 13h, 169 Whitecross Street, Londres EC1

Festival des restaurants de Londres



Attendez-vous à manger à votre guise dans la ville pour le London Restaurant Festival (Photo : Alex Maguire)

Une fête de la restauration ? Un festival sans boue, sans musique forte, sans salles de bain sales et avec beaucoup de nourriture et de boissons ? Inscrivez-nous ! Surtout pour la finale de Wimbledon au Melusine à St. Katharine Dock et le menu dégustation Jose Pizarro avec vue sur Canary Wharf.

On est aussi bien parti pour Alain Ducasse au Dorchester, Helene Darroze au Connaught et Marcus Wareing au Berkeley d’autant plus que tout sera inondé avec le partenaire du London Restaurant Festival Moët Hennessy.

En fait, inscrivez-nous pour tout, nous pouvons le gérer. Les seules choses que nous ne pourrons pas manger sont ces événements exclusivement réservés aux titulaires de la carte Amex Centurion… à moins que nous ne puissions nous en procurer un. Ne passez pas à côté de nous.

Divers lieux, jusqu’au 31 juillet

Sculpter



Vous pourriez vous retrouver avec quelque chose comme ça (Photo: Sculpd)

Êtes-vous déjà allé au British Museum pour regarder les vases grecs et vous êtes-vous dit : « Je pourrais faire ça ! » ? Non?

Eh bien, même si vous n’y avez pas pensé, vous pouvez toujours offrir un vase grec assez décent (des cadeaux parfaits!) Grâce à Sculpd et leur atelier de fabrication de vases de style grec en ligne.

Et vous n’avez même pas besoin de le mettre au four ! Tout ce que vous faites est de commander votre argile sèche Sculpd et d’aller en ligne pour vous inscrire – et profitez-en! – la masterclass entièrement gratuite se termine alors par une chose de beauté et de joie pour toujours. Chez ta maman.

Ils prendront n’importe quel vieux déchet tant que vous l’aurez fait. Ce ne sera pas de la foutaise avec l’aide d’experts, vous comprenez.

14 juillet (mercredi prochain), billets sur eventbrite.co.uk

Bubule



Bubula a des influences du Moyen-Orient (Photo: Rebecca Hope)

“Si vous aimez les plats méditerranéens vibrants, Bubula sera votre amoureux de l’East End”, a déclaré le critique gastronomique Jay Rayner, qui connaît clairement sa cuisine. Nous avons donc pensé essayer et le vieux duffer a raison.

Le chef cuisinier Helen Graham a un concept simple : deux menus, l’un végétarien, l’autre végétalien. À prendre ou a laisser.

Avec des influences du Moyen-Orient, vous pouvez vous attendre à du labneh, de l’ail confit, du za’atar (on ne sait pas ce que c’est non plus mais on aime le son), des brochettes de pleurotes, des aubergines frites, du halloumi au miel de nigelle et tahini, datte et de la glace à la mandarine pour terminer.

Maintenant, si cela ne semble pas à tomber par terre, nous ne savons pas ce qui le fait.

65 Commercial Street, Londres E1

Faites glisser le brunch



Le Book Club propose de nouvelles options de brunch (Photo: The Book Club)

Que Dieu bénisse le concept du drag brunch, faire sortir les drag queens paresseuses de leurs lits maculés de maquillage des heures avant qu’elles ne secouent habituellement une jambe et les maintiennent dans un emploi rémunéré même en ces temps difficiles.

Et il n’y a pas de meilleur billet que le brunch au Book Club, où vous obtenez un cocktail de bienvenue, un brunch de pizza à deux plats – pizza salée puis sucrée ! – Prosecco sans fond plus des jeux de bingo, des synchronisations labiale, des airs de fête, des prix, des surprises… et des drag queens.

Le code vestimentaire? Habillez-vous pour tuer. Comme si nous mettions les pieds hors de la maison autrement ! Nous pourrions même revenir le dimanche pour le No Sleep Brunch Club !

Chaque samedi, 100-106 Leonard Street, Londres EC2

La duchesse de Dalston



Prenez un verre chez la duchesse de Dalston (Photo : La duchesse de Dalston)

Maintenant, c’est une nouvelle pour nous. Nous pensions que nous étions la duchesse de Dalston… eh bien, c’est comme ça que nous nous comportons après avoir eu un couple. Mais apparemment non.

Il s’agit en fait du tout nouveau bar à cocktails de l’équipe primée derrière Callooh Callay, qui est essentiellement le barman Nazarath Rodriguez, dont nous pouvons fortement recommander les concoctions si nous ne nous en souvenons pas très bien (enfin, nous avons soif dans les bars à cocktails).

Mais ce ne sont pas que des cocktails. Il y aura également une activité de brunch le week-end, des événements internes allant des drag queens aux quatuors de jazz et sans aucun doute une foule très dynamique et diversifiée – eh bien, nous parlons de Dalston. Et tout tourne autour des cabines. Et nous aimons un stand.

392 Kingsland Road, Londres E8

Péniche Est



Un rêve en plein air devenu réalité à Barge East (Photo: Jonathan Perugia)

L’un des endroits préférés de l’équipe Slice dans tout Londres scintillant, Barge East est difficile à décrire.

C’est une péniche, comme une affaire de type restaurant flottant, mais elle est située dans de beaux jardins, c’est donc un rêve en plein air devenu réalité, assez grande pour environ 300 personnes, avec vue sur le canal et tout. C’est joli.

Prenez un cocktail, une bière ou un vin, choisissez de la nourriture de rue ou optez pour l’un des nouveaux concepts de pain plat du chef Stefan Camplone avec des ingrédients sélectionnés dans son propre jardin sur place !

Nous vous recommandons l’œuf écossais au bacon et à la sauge ou le burger aux champignons croustillant avec une tarte aux pommes frite pour terminer. Mais vous avez ce que vous aimez. Vous payez.

Rivière Lee, Sweetwater Mooring, Londres E8

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();