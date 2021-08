Spotter nous aurait donné un avantage en Hongrie

Dans le tour d’horizon : Pierre Gasly dit que les équipes ont raté un tour en n’ayant personne pour conseiller leurs pilotes sur les conditions de piste avant le redémarrage au Grand Prix de Hongrie.

Le choix des pneus de la Hongrie était “très évident” – GaslyGasly pense que les pilotes ont raté une occasion en partant pour redémarrer le Grand Prix de Hongrie avec des pneus intermédiaires. Tous les pilotes sauf Lewis Hamilton sont immédiatement entrés pour passer aux slicks, mais Gasly a déclaré qu’ils auraient dû se rendre compte avant de quitter les stands que les intermédiaires n’étaient pas la bonne gomme.

« C’était très, très évident car la piste est très sombre donc dès que le soleil [comes] dehors, il sèche très vite.

“En fait, c’est peut-être quelque chose où nous aurions dû risquer de sortir avec le médium [slick]. Quand tout le monde boxait, nous aurions dû prendre le départ avec le médium.

Dans d’autres séries, les équipes ont fait appel à des « observateurs » pour informer leurs pilotes des changements d’état de la piste et d’autres incidents sur le circuit.

“C’est quelque chose que nous devons faire mieux”, a poursuivi Gasly. « Si nous avions eu un observateur autour de la piste, quelqu’un nous aurait dit que la piste est complètement sèche. C’était complètement sec, donc je suis surpris que personne ne l’ait fait, mais c’était un choix très évident.

Aston Martin-Teamchef : Vettel soll bleiben (AutoBild – Allemand)

Ralf Schumacher prédit que George Russell rejoindra Lewis Hamilton chez Mercedes l’année prochaine, tandis que Valtteri Bottas pourrait rejoindre Alfa Romeo, Williams ou même Aston Martin.

Hinchcliffe prend enfin une bonne pause pour terminer sur le podium (IndyCar)

“Ce qui nous a sauvés, c’est de devenir rouge. Même si nous détestons que cela se produise, je pensais qu’ils allaient conduire le peloton à travers la voie des stands jusqu’à ce que nous éliminions l’embouteillage, et nous allions avoir trois, quatre tours de retard et un peu Merci à IndyCar de ne pas nous avoir éliminés tous les huit, peu importe ce que c’était, qui étaient coincés là-bas. Nous n’avons eu aucun dommage. Nous avons évité tout le carnage. Le trafic vient de bloquer. “”

Bottas espère dépasser la malchance de cette saison (Hypebeast)

“Nous avons eu de nouvelles pièces à Silverstone et j’espère que nous en aurons d’autres plus tard, mais à un moment donné, cela devra s’arrêter, car évidemment l’année prochaine, il y a un grand changement de réglementation et l’équipe doit équilibrer les performances de la voiture cette année par rapport à l’année prochaine.”

Qu’est-ce qui motive le boom américain de la F1 ? (Coureur)

“Il n’y a aucun moyen de le quantifier, mais je pense que nous serions tous d’accord pour dire que (Netflix) a certainement aidé. Cela a amené un fan plus occasionnel qui n’était probablement même pas un fan de Formule 1.”

Lammers rekent op doorgaan GP Zandvoort en vraagt ​​respect voor Hamilton (NU – Néerlandais)

Le promoteur du Grand Prix des Pays-Bas et ancien pilote de F1 Jan Lammers a exhorté les fans présents à la course à faire preuve d’esprit sportif et d’hospitalité envers Lewis Hamilton après avoir été hué par les spectateurs du Hungaroring.

Mon bulletin de mi-saison : Jehan Daruvala (Formule 2)

“Je pense que mon point le plus faible cette année a été d’avoir commis une petite erreur ici et là en qualifications et de ne pas avoir fait mon tour tout à fait ensemble. Je ne me qualifie pas aussi haut que je le voudrais et je pense que cela affecte la performance et le résultat des courses.”

Oakes s’attendait à ce que le jeune trio connaisse des “douleurs de croissance” et dit que nous allons maintenant “voir de quoi ils sont faits” (Formule 3)

“Tous les trois ont montré le rythme au cours des derniers tours. Jak (Crawford) a été massivement malchanceux au Red Bull Ring lorsque son moteur a explosé et Ayu (Iwasa) a été un peu un cheval noir, il est constamment dans le Nous connaissions Roman (Stanek) depuis l’année dernière et il a eu une saison un peu difficile, mais il fait beaucoup mieux cette année et s’améliore chaque week-end.”

Le jeu vidéo officiel des Jeux olympiques passe au numéro trois (Games Industry)

“C’est une troisième semaine consécutive au numéro un pour Codemasters F1 2021 au Royaume-Uni.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, Ayrton Senna battait les pilotes Williams vers la victoire dans le Grand Prix de Hongrie

