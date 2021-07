Spoutnik V : le vaccin atteint 50 villes ; Dr. Reddy’s annonce un déploiement commercial renforcé

in

La société a également annoncé que le lancement progressif du vaccin à l’échelle nationale, qui a commencé le 14 mai, a maintenant atteint 50 villes. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Les laboratoires du Dr Reddy ont annoncé qu’ils renforceraient le déploiement commercial du vaccin Sputnik V Covid-19 fabriqué en Russie au cours des prochaines semaines. Ni le lancement commercial en douceur, qui est actuellement en cours, ni les travaux pour le mettre en place n’ont été suspendus, a annoncé la société sur son compte Twitter officiel.

La société a également annoncé que le lancement progressif du vaccin à l’échelle nationale, qui a commencé le 14 mai, a maintenant atteint 50 villes. Les laboratoires du Dr Reddy ont des partenariats avec les principaux hôpitaux et chaînes à travers l’Inde et tous ont administré le vaccin, y compris les déploiements commerciaux en cours.

Le lancement en douceur, qui a initialement commencé à Hyderabad, a maintenant atteint Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Delhi et NCR, Vijayawada, Chennai, Kochi, Chandigarh, Nagpur, Pune, Nashik, Ranchi, Coimbatore, Jaipur, Patna, Lucknow, Bhubaneshwar, Thiruvananthapuram, Guwahati, Ahmedabad, Palakkad, Rajkot, Allahabad, Kohima, Bhopal, Surat, Indore, Cuttack, Kannur, Kanpur et Mysore, entre autres, a indiqué la société dans son communiqué.

Lundi, le fonds souverain russe, le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et le Centre national de recherche en épidémiologie et microbiologie de Gamaleya ont annoncé que le vaccin avait affiché des résultats solides dans une étude sur la neutralisation de l’activité du sérum chez les individus ayant reçu le vaccin contre les nouvelles variantes du virus.

Spoutnik V a déclenché la production de titres neutralisants protecteurs contre les nouvelles variantes du virus, y compris l’Alpha B.1.1.7 qui a été identifié pour la première fois au Royaume-Uni, Beta B.1.351, détecté pour la première fois en Afrique du Sud, Gamma P.1, identifié en premier au Brésil, Delta B.1.617.2 et B.1.617.3, tous deux identifiés pour la première fois en Inde, et les variantes endémiques de Moscou B.1.1.141 et B.1.1.317 qui présentaient des mutations dans le domaine de liaison aux récepteurs , a indiqué le RDIF.

Les données confirment ensuite que Sputnik V conserve sa capacité de protection contre les variantes nouvellement détectées du SRAS-CoV-2. Le vaccin a notamment démontré beaucoup moins de réduction de son activité neutralisante contre plusieurs variantes par rapport aux données fournies par d’autres producteurs de vaccins, selon le RDIF.

La méthodologie de l’étude a été décrite dans le document de recherche qui a été publié lundi dans une revue de renommée internationale. Les deux étudient également la perspective de nouvelles opportunités pour tenter de développer des cocktails avec d’autres principaux producteurs de vaccin Covid-19 en utilisant le premier composant de Spoutnik V.

