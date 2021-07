Spoutnik V prêt pour le déploiement commercial en Inde d’ici août

Le vaccin est actuellement importé de Russie. DRL a reçu trois millions de doses pour la première dose de Spoutnik et 3,6 lakh pour la deuxième dose ce mois-ci. L’importation du reste des deuxièmes doses est attendue.

Le vaccin russe Spoutnik V devrait être commercialisé en Inde d’ici août, selon le Fonds russe d’investissement direct (RDIF), qui s’est associé aux laboratoires du Dr Reddy (DRL).

DRL a lancé le vaccin en Inde le 14 mai à titre pilote. La major pharmaceutique a déclaré que Sputnik V avait atteint 50 villes et villages en Inde grâce à des liens avec des hôpitaux. Il a déclaré qu’ils déploieraient le vaccin dans le commerce dans les semaines à venir.

Le vaccin est actuellement importé de Russie. DRL a reçu trois millions de doses pour la première dose de Spoutnik et 3,6 lakh pour la deuxième dose ce mois-ci. L’importation du reste des deuxièmes doses est attendue.

RDIF et DRL travaillent avec plusieurs sociétés pharmaceutiques indiennes pour fabriquer le vaccin en Inde. Le RDIF a des accords avec Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma et Virchow Biotech. Il a également signé avec Morepen Laboratories et Serum Institute of India pour la production de vaccins. Le RDIF s’attend à ce que 50 % de la production mondiale de Spoutnik provienne de l’Inde.

Kirill Dmitriev, PDG de RDIF, a déclaré à une chaîne de télévision qu’un nombre suffisant de deuxièmes doses sera prochainement importé en Inde. Les cas de Covid-19 en Russie augmentaient et la demande de vaccins Spoutnik en Russie avait quadruplé. Il y avait également une demande d’autres parties du monde pour le vaccin Spoutnik, a déclaré Dmitriev. Alors que la demande a dépassé l’offre, l’Inde restera une priorité pour l’entreprise, a-t-il déclaré. La production en Russie a été augmentée et ils produiraient autant que possible en Inde.

Virchow Biotech et Stelis Biopharma prépareront jusqu’à 200 millions de doses par an chacune. Panacea Biotech et Hetero Drugs fabriqueront 100 millions de doses chacun, tandis que Morepen s’est fixé pour objectif de produire 500 millions de doses par an. Gland Pharma fabriquera 252 millions de doses. Les sociétés devraient livrer les vaccins aux troisième et quatrième trimestres 2021.

