Le vaccin Sputnik-V de la Russie et sa version unique Sputnik Light booster démontrent une activité de neutralisation virale (VNA) élevée contre la variante hautement contagieuse Omicron de COVID-19, offrant une forte défense contre les maladies graves et l’hospitalisation, selon une étude.

Le Centre national de recherche d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya et le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), un investisseur dans les vaccins Sputnik V et Sputnik Light, dans un article intitulé « Sputnik Light booster after Sputnik V vaccination induit une réponse d’anticorps neutralisant robuste à B.1.1 .529 (Omicron) SARS-CoV-2 variante » a déclaré que le vaccin devrait fournir une défense solide contre les maladies graves et l’hospitalisation.

L’étude a été menée en utilisant des sérums avec une longue période après la vaccination (plus de 6 mois après la vaccination) comme indicateur de la protection durable de Spoutnik V, a déclaré Sputnik-V dans un communiqué mercredi.

Spoutnik V provoque une réponse des lymphocytes T forte et durable, et comme 80% des épitopes dans la protéine de pointe ne sont pas affectés par les mutations de la variante Omicron, Spoutnik V devrait fournir une protection durable contre les maladies graves par Omicron , Ça disait.

L’immunité de longue durée des lymphocytes T de Spoutnik V contribue à 80 % d’efficacité contre Delta du 6 au 8 mois, selon le communiqué.

Sputnik Light en tant que booster augmente considérablement l’activité de neutralisation du virus contre Omicron sur la base des sérums 2-3 mois après la revaccination.

L’activité de neutralisation du virus contre Omicron 2-3 mois après un rappel Spoutnik Light dans cette étude de laboratoire préliminaire est plus élevée que l’ANV contre le virus de type sauvage 6 mois après la vaccination Spoutnik V.

Sur la base de ces données, l’efficacité attendue de Sputnik V avec le rappel Sputnik Light contre l’infection à Omicron pourrait être supérieure à 80%, car Sputnik V a montré une efficacité de plus de 80% contre le virus de type sauvage 6 mois après la vaccination, selon l’étude.

Les personnes revaccinées à 100% avec Sputnik Light comme rappel ont développé des anticorps neutralisants contre Omicron et ont démontré leur niveau élevé 2-3 mois après la revaccination.

Le booster Sputnik Light devrait fournir une forte protection contre les infections, les maladies graves et l’hospitalisation par Omicron.

Le booster Sputnik Light est recommandé pour renforcer l’efficacité des vaccins contre Omicron. Le renforcement par Sputnik Light peut renforcer et prolonger l’efficacité en déclin rapide de nombreux vaccins à la lumière du défi combiné Delta et Omicron.

Sputnik Light est un rappel universel d’autres vaccins, dont Spoutnik V.

Sputnik V et Sputnik Light ont été développés sur la base d’une technologie sûre et bien étudiée sur plus de 30 ans et n’ont pas été associés à de rares effets secondaires graves comme la myocardite ou la péricardite, selon l’étude.

Sputnik Light a déjà été enregistré dans plus de 20 pays en tant que vaccin autonome et rappel universel d’autres vaccins contribuant à augmenter leur efficacité (notamment en Argentine, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, aux Philippines et à Saint-Marin).

Spoutnik V a été autorisé dans 71 pays avec une population totale de plus de 4 milliards de personnes.

Plus tôt ce mois-ci, le président russe Vladimir Poutine a salué l’efficacité de Spoutnik V contre omicron.

