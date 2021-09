Spray fixateur Urban Decay : tous les détails sur ce produit miraculeux

Si vous avez encore besoin de plus de conviction pour vérifier cela, lisez simplement quelques-uns des commentaires des clients ci-dessous.

“Ce produit est absolument essentiel ! J’ai une peau très sensible avec de la rosacée et il ne provoque aucune irritation. Je peux littéralement me plonger la tête dans l’eau et ce spray fixateur gardera mon maquillage parfait”, a déclaré un acheteur de Sephora.

Un fan l’a qualifié de “excellent produit”, en écrivant: “Je portais un masque sur mon visage toute la journée et pas une goutte de maquillage frotté sur le masque à la fin de la journée. Je vais certainement garder cela dans ma routine. “

Un autre s’est exclamé : “Je ne sais vraiment pas si Sephora vend un meilleur spray fixateur que celui-ci. Il vaut chaque dollar et plus. Non seulement il garde votre maquillage en place et a fière allure TOUTE LA JOURNÉE à travers TOUS LES ELEMENTS léger et rafraîchissant et scelle mon maquillage comme un enveloppement de ceran sans jamais me sentir serré ou lourd. Achetez ce produit. Vous ne le regretterez pas. “

“Je l’utilise depuis des années et je n’ai pas encore trouvé de meilleur spray fixant. Cela aide vraiment votre maquillage à tenir toute la journée, et cela n’a jamais causé de problèmes comme la sécheresse ou les éruptions cutanées. Je le recommande vivement”, a déclaré un acheteur de Sephora. .

Un autre avait des sentiments similaires, écrivant: “Le meilleur spray fixateur que j’ai jamais utilisé dans ma vie. Je travaille des quarts de 12 heures avec un masque et c’est choquant de voir à quel point mon maquillage tient bien. J’ai utilisé une tonne de sprays fixants différents, mais c’est vraiment le meilleur. A racheter jusqu’à la fin des temps.”

“Je passais le meilleur moment de ma vie lors d’un concert à Las Vegas. A Vegas, il faisait chaud, je portais un masque, je suis grasse, j’ai chanté, j’ai dansé, j’ai bu et je transpire. Mon maquillage n’a pas bougé. Mon masque était propre et mon maquillage avait l’air bien. Je recommande à 100% ce spray fixateur “, a partagé un acheteur.

Un autre acheteur a déliré : “Le meilleur produit qui soit. Si j’oublie de me démaquiller après une soirée, mon maquillage est toujours intact le lendemain matin quand je me réveille.”