Spread dit que le retour de Jared Goff contre les Rams pourrait devenir moche

Lorsque les Lions de Détroit rendront visite aux Rams de Los Angeles dimanche, le plus gros scénario du match sera les deux quarts partants qui affronteront leurs anciennes équipes.

À trois saisons d’un voyage au Super Bowl LIII, les Rams ont déterminé qu’ils avaient besoin d’une mise à niveau au poste de quart-arrière pour surmonter la bosse, expédiant Jared Goff à Detroit en échange de Matthew Stafford.

Alors que les Rams espéraient faire avancer le titre avec cette décision, les Lions se conformaient aux exigences de Stafford, qui prévoyait une reconstruction et n’était pas intéressé à perdre plus de temps à Detroit après 12 ans et un record de 0-3 en séries éliminatoires. .

L’écart entre la position de ces deux franchises ne pourrait pas être plus large, et cela se reflète dans l’écart de 15,5 points Paris sportifs Tipico a sur le match. Les chances sur une victoire des Lions sont incroyablement longues à +700, ce qui signifie qu’un pari de 10 $ rapporterait 70 $.

En discutant avec des journalistes cette semaine, Goff a réfléchi à son séjour à Los Angeles, affirmant que malgré l’aigreur de la fin de son séjour là-bas, il a plus de bons souvenirs avec les Rams que de mauvais. Son objectif ultime, cependant, est d’essayer de faire gagner les Lions 0-6, car ils restent la seule équipe de la NFL sans un.

« La réalité est que nous avons besoin d’une victoire, peu importe qui nous jouons cette semaine. Indépendamment de mon histoire ou [former Ram Michael Brocker’s] histoire, ou toute personne que nous avons avec cette équipe avec les Rams », a déclaré Goff. « C’est plus la réalité que nous avons besoin d’une victoire, et nous ne pouvons pas vraiment nous concentrer là-dessus. »

Malheureusement pour Goff, une autre réalité est que la victoire ne sera pas facile à obtenir. L’homme qui occupait son ancien emploi a l’attaque aérienne de LA tirant sur tous les cylindres. Les Rams ont un retard de 5-1 sur une attaque avec une moyenne de 297,5 verges par la passe par match, le quatrième meilleur de la NFL. Leurs 9,1 verges par tentative de passe mènent toute la ligue. Stafford a lancé 16 touchés, bon pour le troisième meilleur. Il entre dans le match avec une cote des cinq meilleurs MVP à +900, contre une défense des Lions qui a permis aux quarts adverses une note de passeur de 113,8, la pire de la ligue.

La défense de LA, quant à elle, est parmi les cinq premières pour les sacs et les plats à emporter, et les 10 premières pour les points adverses par match. Une attaque de Détroit qui se classe parmi les cinq derniers marqueurs n’aura pas de difficulté à suivre. Ces bons moments que Goff a vécus à Los Angeles appartiennent désormais à Stafford, qui devrait avoir une brise dimanche par rapport à ce que le nouveau quart-arrière des Lions devra affronter à son retour au SoFi Stadium.

