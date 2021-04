Mercedes a revendiqué la vraie signification de l’empannage de Toto Wolff sur Zak Brown et Christian Horner s’est perdu dans la traduction.

Wolff a été cité par un média autrichien pendant le week-end de Pâques comme disant: «Brown est comme Christian Horner – ils ne font que répandre la merde» en référence à la prédiction du PDG de McLaren selon laquelle Max Verstappen et George Russell conduiront pour Mercedes en 2022.

Le directeur et copropriétaire de l’équipe Mercedes avait ajouté: «Je pense que Zak voulait en offrir un à Christian.»

Mercedes insiste sur le fait que tout était une question de traduction et de «malentendu».

Le i s’est approché de Mercedes pour une réponse et on lui a dit que la signification de la citation était que «Zak et Christian se donnaient de la merde, pas qu’ils se répandaient».

Quant au média autrichien auquel Wolff s’est entretenu, Osterreich 24, ils ont déclaré qu’en allemand, la citation originale «sonne beaucoup plus douce» – ce qui signifie que la traduction est strictement exacte mais a un contexte légèrement différent.

De plus, la suggestion est que plutôt que de «vouloir en donner un chrétien», le contexte était que Brown «voulait en finir avec Christian avec celui-ci».

Cela serait lié à une interprétation plus « ludique » de la traduction littérale, Horner étant certain de ne pas accepter les déclarations sérieuses d’un adversaire sur le fait que Red Bull pourrait perdre son pilote vedette au profit de ses principaux rivaux.

Les liens de Verstappen avec Mercedes découlent du fait que les sept champions du monde des constructeurs consécutifs n’ont pas encore de pilotes sous contrat pour 2022, les accords de Sir Lewis Hamilton et Valtteri Bottas expirant tous deux à la fin de cette année.

L’intérêt pour l’embauche du Néerlandais serait évident étant donné qu’à 23 ans, il a montré le potentiel pour rester au sommet de la Formule 1 pendant au moins une autre décennie.

Il a également été confirmé par Red Bull que Verstappen a une clause dans son contrat selon laquelle il serait en mesure de repartir à la fin de cette année s’ils ne peuvent pas lui fournir une voiture avec laquelle il serait capable de se battre pour le championnat du monde. .

Cependant, d’après la preuve du week-end d’ouverture de la saison à Bahreïn, lorsque Red Bull était généralement le plus rapide sans remporter la course, cette clause pourrait ne pas être déclenchée.

En ce qui concerne l’autre affirmation de l’article Osterreich 24, selon laquelle Wolff pourrait «imaginer» une retombée entre Hamilton et Russell qui aurait eu lieu, le i n’a rapporté aucune clarification de la part de Mercedes.

