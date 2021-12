Springboard : L’histoire secrète du premier vrai smartphone est maintenant disponible

Une décennie avant que Steve Jobs ne présente l’iPhone, une petite équipe de renégats a imaginé et essayé de construire le smartphone moderne. Presque oubliée par l’histoire, une petite startup appelée Handspring a essayé de faire le futur avant qu’il ne soit prêt. Dans Springboard : l’histoire secrète du premier vrai smartphone, Dieter Bohn de The Verge s’entretient avec les visionnaires de Handspring et plonge dans leurs premiers succès et leurs échecs éventuels.

Il s’agit d’un documentaire d’une demi-heure mettant en vedette les principaux acteurs de Palm et Handspring : Donna Dubinsky, Jeff Hawkins, Ed Colligan, etc. C’est l’un de nos projets vidéo les plus ambitieux à ce jour, et nous avons hâte de vous le montrer.

Handspring n’est peut-être plus un nom familier, mais ce fut brièvement l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’histoire américaine, vendant des assistants numériques personnels Visor. Mais l’entreprise avait de plus grandes aspirations : elle voyait un avenir mobile et a fait les premiers pas vers ce qui allait devenir le smartphone moderne, alors même qu’elle était confrontée au scepticisme de l’ensemble de l’industrie.

Le rêve du Handspring Treo s’est avéré trop en avance sur son temps – avant que la technologie à l’intérieur des smartphones ou l’industrie qui les a vendus ne soit prête pour cela. Et un certain nombre de mauvaises décisions internes et de catastrophes extérieures bloqueraient Handspring suffisamment longtemps pour qu’Apple continue à faire ce que Handspring ne pouvait pas.

Springboard est également un aperçu d’une époque antérieure de la technologie – lorsque la bulle dot com éclatait, mais que les grandes technologies ne s’étaient pas fusionnées en cinq ou six monolithes titanesques. C’était une époque où de nombreux avenirs semblaient possibles, même un où une petite startup pourrait gagner la guerre des smartphones à venir.

Springboard est maintenant diffusé dans le monde entier. Vous pouvez le regarder sur la chaîne YouTube de The Verge ou notre nouvelle application sur Android TV, Amazon Fire TV, Roku ou Apple TV.

