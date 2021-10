SpringHill de LeBron James évalué à 725 millions de dollars dans un accord historique

SpringHill, la société de divertissement fondée par James Lebron et Maverick Carter, a vendu une participation minoritaire significative à RedBird Capital Partners et à d’autres participants. L’accord valorise SpringHill à 725 millions de dollars.

La société de capital-investissement basée à New York acquerra une participation minoritaire dans SpringHill avec d’autres participants, dont le Fenway Sports Group, qui détient les Red Sox de Boston, le géant de l’habillement Nike et Epic Games, le fabricant de Fortnite. RedBird Capital Partners prévoit d’investir dans le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, les produits de consommation et les événements en direct.

LeBron James (à gauche) et Maverick Carter (à droite) posent pour les caméras lors du dîner du week-end des étoiles 2019 présenté par Remy Martin et organisé par Klutch Sports Group au 5Church à Charlotte, en Caroline du Nord. (Photo : Dominique Oliveto/.)

Selon le Los Angeles Times, la propriété du groupe dirigé par RedBird représentera près de la moitié de l’entreprise et investira neuf chiffres de capital pour développer les activités de SpringHill – peut-être en injectant encore plus d’argent plus tard.

RedBird Capital a été fondée en 2014 par l’ancien partenaire de Goldman Sachs Gerry Cardinale, qui connaît Carter et James depuis plus de 10 ans.

« L’objectif est de créer une société de culture et de contenu diversifiée de plusieurs milliards de dollars, et je pense que cela la place dans une position assez unique », a déclaré Cardinale, associé directeur chez RedBird. « Ce n’est pas seulement du capital ; c’est écouter Maverick et LeBron, en termes de ce qu’ils veulent construire, où ils ont fait passer l’entreprise d’un début à aujourd’hui, puis dire quelle est la trajectoire potentielle.

The SpringHill Company a vendu une participation minoritaire significative à un groupe de leaders de l’industrie : RedBird Capitale

Groupe sportif Fenway

Nike

Jeux épiques L’investissement valorise l’entreprise à 725 M$. Le PDG Maverick Carter et le président LeBron James conserveront une participation majoritaire. pic.twitter.com/t7dWAQ7P3o – Front Office Sports (@FOS) 14 octobre 2021

SpringHill, la société de LeBron et Maverick, a pour objectif d’être le nouvel ESPN Et j’aime ça – pfizer pfine (@cozsihlesaidso) 15 octobre 2021

Le président de la société, James, et Carter, son directeur général, conserveront une participation majoritaire.

« Nous pourrons financer nos propres projets », a déclaré Carter sur Zoom au Times. « Nous allons développer notre branche de production physique afin de pouvoir financer et contrôler la production des choses que nous fabriquons. Ainsi, lorsque nous parlons de responsabiliser les créateurs, nous pouvons vraiment laisser le contrôle aux créateurs. »

Carter, qui est un ami de longue date de la superstar de la NBA, a déclaré que l’investissement permettra à SpringHill de produire plus de contenu, d’investir dans de nouvelles propriétés intellectuelles et d’acquérir d’autres sociétés, y compris des sociétés de production.

SpringHill devrait dépasser les 100 millions de dollars de revenus l’année prochaine, soit une augmentation de 67% par rapport à l’année dernière, selon Carter.

L’entreprise est l’une des nombreuses entreprises dans lesquelles des investissements de haut niveau sont réalisés pour créer du contenu à mesure que l’industrie du streaming se développe.

James n’est pas le seul notable de la NBA à entrer dans l’industrie des médias. Stephen Curry des Golden State Warriors ont fondé Unanimous Media ; Kevin Durant a cofondé Thirty Five Ventures, une société d’investissement et de médias, et Vanessa Bryant gère Granity Studios, qui a été fondé par son défunt mari, la superstar des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

