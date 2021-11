Sprint de Sao Paulo: Bottas chope Verstappen pour la victoire

Max Verstappen a raté l’occasion d’aggraver les douleurs de Lewis Hamilton alors qu’il était battu jusqu’au drapeau à damier par Valtteri Bottas qui a agressé le Néerlandais au début du Sprint de Sao Paulo.

La course de Sao Paulo Sprint s’est déroulée après que la FIA a livré une bombe qui est la disqualification de Lewis Hamilton pour l’infraction au DRS sur sa voiture. Son rival pour le titre Max Verstappen, a reçu une amende de 50 000 euros pour avoir enfreint les conditions du parc fermé, et a ainsi hérité de la première position de départ du Britannique.

Verstappen a pris un départ horrible et a été dépassé par Bottas et Carlos Sainz tous deux partant avec des pneus tendres, par rapport aux Mediums pour le Néerlandais qui a signalé des problèmes de « synchronisation de l’engrenage » sur la radio de l’équipe et a subi un bref moment hors piste en défendant l’Espagnol.

Verstappen a cependant rapidement dépassé la Ferrari de Sainz au départ rapide au quatrième tour et s’est fixé pour objectif de poursuivre Bottas. se contenter de la deuxième place, et les deux points de championnat qui l’accompagnent.

S’exprimant après que le Sprint Bottas a déclaré: « Nous savions que le soft serait un avantage pour le début et cela a fonctionné, puis il s’agissait d’essayer de survivre jusqu’à la fin… Je suis content que cela ait parfaitement fonctionné! »

Alors que Verstappen déplorait son mauvais départ : « Le départ n’était pas le meilleur.

« Je pense que notre rythme était assez bon, mais parfois ici, vous ne pouvez tout simplement pas passer. Nous réessayerons demain!” il a juré.

Sergio Perez a également perdu contre Sainz au départ et a passé les 24 tours à essayer de chasser l’Espagnol pour la troisième place, mais Sainz a conservé la troisième place sur des pneus mourants, gardant le Mexicain à distance en quatrième position.

Sainz était clairement satisfait de son résultat et a déclaré dans l’interview post-sprint : « Dans les trois premiers virages, je suis juste passé à l’attaque.

« C’était un peu serré avec Checo et Max mais on a fait en sorte que ça colle !

Puis vint Hamilton, qui partit du fond de la grille. Le Britannique était jusqu’à 12e au septième tour, faisant un travail rapide sur les voitures de devant, mais s’est ensuite retrouvé coincé derrière Daniel Ricciardo de McLaren pendant 6 tours avant de passer et de terminer à une excellente cinquième place après une brillante passe sur Birthday Boy Lando. Norris dans le dernier tour.

Dernier tour, dernier sur les freins ! Le mouvement qui a donné à @LewisHamilton un top cinq 😱#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/HLqcySLPOM – Formule 1 (@F1) 13 novembre 2021

Hamilton doit cependant encore perdre cinq places sur la grille demain pour sa pénalité de moteur, ce qui signifie un autre combat dans le peloton pour lui, mais s’il était capable de gagner 15 places en 24 tours, imaginez ce qu’il peut faire avec 71 tours pour jouer.

Charles Leclerc a eu une course médiocre par rapport à son coéquipier et a terminé à une place de son point de départ, terminant septième derrière Norris de McLaren.

Pierre Gasly a connu un mauvais début de course et a perdu plusieurs places et n’a finalement été bon que pour la huitième place, car le Français semble malchanceux dans les courses de sprint si l’on garde en tête ce qui lui est arrivé à Monza.

Esteban Ocon a terminé neuvième en gagnant une place de sa position sur la grille de départ tandis que Fernando Alonso a terminé 12e après être parti neuvième.

Pour compléter le top dix, Sebastian Vettel d’Aston Martin, après avoir commencé 11e sur la grille, a passé son temps à portée du DRS d’Ocon, sans pouvoir toucher le pilote Alpine. Le coéquipier de Vettel, Lance Stroll, a terminé 14e en gagnant une seule place.

En dehors du top 10, il était à noter que Daniel Ricciardo était 11e après avoir perdu trois places, et n’a pas pu récupérer dans les 24 tours.

Antonio Giovinazzi était 13e pour Alfa Romeo, gagnant une position là où il avait commencé, mais le contact avec son coéquipier Kimi Raikkonen a fait perdre cinq places au Finlandais pour terminer 18e.

Yuki Tsunoda a terminé 15e pour AlphTauri, Nicolas Latifi et George Russell terminant là où ils ont commencé respectivement 16e et 17e, avant Raikkonen.

Mick Schumacher était 19e devant Nikita Mazepin 20e.

Une fois la course de sprint terminée, Verstappen mène désormais Hamilton de 21 points au championnat des pilotes de Formule 1.

(Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Résultats du sprint de São Paulo :