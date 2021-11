Sprint de Sao Paulo : conférence de presse des trois meilleurs

Transcription complète de la conférence de presse après la course de vitesse au Grand Prix de Sao Paulo, manche 19 du Championnat du monde de Formule 1 2021, à l’Autodromo Jose Carlos Pace, Interlagos.

Avec gagnant Valtteri Bottas (Mercedes), deuxième Max Verstappen (Red Bull Racing) et troisième Carlos Sainz (Ferrari).

Suivre les entretiens menés par Felipe Massa

Q : Valtteri, tout de suite en tirant juste à côté de Max. Je cherchais et j’avais un peu peur que les pneus survivent jusqu’à la fin et que nous ayons une bataille à la fin, mais en fait, vous aviez de la traction. Alors que pensez-vous de la course. Le départ était-il l’essentiel ?

Valtteri VERSTAPPEN : Justement, aujourd’hui, le départ était l’essentiel pour moi, prendre un bon départ. Nous avons un peu joué avec le pneu Soft. Nous savions que ce serait un avantage pour le début et cela a fonctionné, puis il s’agissait d’essayer de survivre jusqu’à la fin. C’était difficile à la fin, mais Max avait encore du mal à suivre dans certains virages, donc je suis content que ça se soit parfaitement passé.

Q : . C’est bien de les avoir ici.

VB : Oui, merci pour le soutien. C’est incroyable ici, alors merci.

Q : Max, que penses-tu du début ? Vous étiez dans une bonne position mais peut-être un petit patinage des roues, une adhérence différente des pneus ?

Max VERSTAPPEN : Ouais, le début en lui-même n’était pas le meilleur. Bien sûr, nous étions sur le composé le plus dur, donc cela n’a pas aidé, en particulier pour mettre de l’énergie ici n’était pas le plus facile. Néanmoins, je pense que le rythme était assez bon. C’est juste ici, une fois que vous vous êtes rapproché, vous ne pouvez pas vraiment passer, mais ça va.

Q : Je vous ai vu dans le dernier virage, juste essayer de vous approcher suffisamment pour obtenir l’effet du DRS ?

MV : Exactement, ils sont rapides dans la ligne droite donc il faut un très bon dernier virage pour passer et aujourd’hui ce n’était pas possible mais nous réessayerons demain.

Q : Carlos, quel début incroyable, c’était juste incroyable de voir à quel point vous aviez de l’adhérence tout de suite et aussi dans le premier virage. Aussi un gros combat tout le long avec Checo, dites-nous simplement ce que vous en pensez ?

Carlos SAINZ : Ouais, eh bien, le début était super. J’en avais besoin d’un parce que les départs étaient quelque chose que je voulais améliorer dans cette seconde moitié de saison et en obtenir un aussi bon aujourd’hui est certainement un bon booster de confiance et oui, dans les trois premiers virages, je viens de passer à l’attaque. J’essayais toujours de prendre des positions. C’était un peu serré avec Checo et Max mais on a tenu le coup et à partir de là ça a un peu souffert avec le Soft jusqu’à la fin mais j’ai réussi à mettre Checo derrière moi. C’était toujours à la limite dans le virage 1, toujours très, très serré. Je pouvais parfois défendre, parfois rester à l’extérieur, mais le rythme était bon et nous avons géré les pneus et nous avons réussi.

Q : Est-ce que l’adhérence et le rythme que vous aviez avec les pneus sont également bons pour demain ?

CS : Oui, c’est vraiment quelque chose à considérer. Mais aujourd’hui, il fait assez froid et avec cette basse température de piste, cela a fait une différence aujourd’hui pour améliorer un peu le pneu Soft. Demain à 14h, je pense que ça va être un peu différent. Mais nous avons fait nos calculs et il semblait qu’ils fonctionnaient, et c’est la chose.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Q : Bravo Valtteri, vous avez gagné le F1 Sprint à Monza et vous l’avez également gagné ici. Vous êtes le roi du Sprint. C’était une course brillamment jugée par vous, à quel point êtes-vous satisfait ?

VB : C’était une bonne chose, tu sais. Tout s’est déroulé comme prévu et nous avons choisi de commencer avec le pneu Soft car nous pensions que la meilleure chance de prendre la tête était le départ de la course et même avec un peu de risque que la fin de course soit délicate mais cela a parfaitement fonctionné. Ce n’était pas facile à la fin, les pneus ont commencé à être assez finis mais j’ai juste essayé d’éviter les erreurs et j’ai essayé de rester concentré et aujourd’hui était une bonne journée. Et je suis également heureux que Lewis puisse grimper jusqu’à la cinquième place, ce qui lui donne beaucoup d’opportunités pour demain et cela signifie que nous pouvons toujours, même avec les problèmes de ce week-end, avoir un excellent résultat demain.

Q : Parlez-nous de la décision d’utiliser les Softs plutôt que les Mediums ? À quel point était-ce vraiment un pari ?

VB : C’est un peu. Comme je viens de l’expliquer cela donne un avantage pour le départ et cela donne un inconvénient en fin de course par rapport au Medium. C’est facile à dire après coup mais c’était le bon choix pour moi.

Q : Et combien de pression Max a-t-il appliqué tout au long de la course ?

VB : Il était parfois à peu près dans la seconde et je savais que ça allait devenir plus délicat vers la fin parce que le pneu Soft se dégrade plus mais, oui, je pense que nous avions un bon rythme et ce qui suit n’est pas facile ici, alors il a pu n’ayez jamais l’occasion de doubler.

Q : Et en vue de la course de 71 tours de demain, quel est le plan de match ?

VB : je ne peux pas te dire ! Je veux dire, oui, bien sûr, en partant de la pole, en espérant garder la tête et partir de là, mais maintenant c’est assez ouvert en termes de stratégie pour chaque équipe. Tout le monde peut commencer avec le pneu qu’il veut. Donc, nous allons essayer de faire le meilleur plan possible.

Q : Max, je viens vers toi. Bravo à toi aussi. Un départ au premier rang pour vous demain – mais comme pour aujourd’hui, tout s’est passé au départ.

MV : Oui, je veux dire que nous avons commencé avec le pneu Medium, je pense aussi que la piste a baissé un peu plus que nous l’aurions souhaité. Et puis, à part ça, j’ai en quelque sorte perdu toutes les synchronisations d’équipement. Donc mon départ n’était déjà pas aussi incroyable avec les pneus, mais ensuite, quand vous passez à la vitesse supérieure et que c’est un changement terrible… donc dans l’ensemble, cela n’a pas fonctionné pour moi. Ensuite, bien sûr, je suis tombé troisième au premier tour, mais après cela, je veux dire que le rythme était bon mais vous ne pouvez pas dépasser ici. Les pneus surchauffent très rapidement et vous êtes coincé, surtout lorsque les voitures sont très proches du rythme : il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire dans le sprint sans un arrêt au stand. Donc, je me suis juste assis derrière en gros.

Q : Et les pneus tendres de Valtteri ont-ils tenu plus longtemps que prévu ?

MV : Ouais, eh bien, pas vraiment. Bien sûr, j’ai pu voir que Valtteri se débattait de plus en plus mais quand vous êtes derrière, vous suivez la même chose, car vos pneus sont encore plus chauds à cause d’essayer de vous rapprocher pour obtenir le DRS. Alors oui, ça n’avait pas vraiment l’air d’être une préoccupation pour Valtteri, vu à quel point j’étais proche.

Q : Et les conditions météorologiques prédisent qu’il fera plus chaud dans le Grand Prix lui-même demain. Comment pensez-vous que cela affectera les choses?

MV : Ouais, voyons. Il va faire un peu plus chaud. Je veux dire, aujourd’hui était aussi une course assez tardive, donc j’espère que ce sera un peu mieux pour nous – mais c’est un peu difficile à dire pour le moment.

Q : Et enfin de moi Max, pouvons-nous avoir votre réaction à la réprimande et à l’amende que vous avez reçue des commissaires ce matin.

VB : C’est une grosse amende, alors j’espère qu’ils auront un bon dîner et beaucoup de vin. J’espère que du bon vin cher, ce serait sympa. Ils peuvent aussi m’inviter à dîner. Je vais payer pour ce dîner aussi.

VB : Est-ce que vous devez payer pour cela, ou l’équipe?

MV : Je dois payer. C’est donc un peu moins de points FIFA pour moi sur mon ordinateur portable.

Q : Carlos, quel départ, de cinquième sur la grille à deuxième.

CS : C’était bon. C’était bon. Les départs sont quelque chose que je voulais améliorer depuis la première moitié de la saison parce que c’était l’une de mes forces chez McLaren, Renault et Toro Rosso et ça a été un peu de travail au cours des dernières courses pour vraiment essayez de les clouer. Nous avons fait beaucoup de travail et aujourd’hui, nous avons définitivement commencé à porter nos fruits. Les bons coups, évidemment jouer avec les gars ici, les Mercs et les Red Bulls, est toujours un peu plus amusant et je profite de bonnes batailles.

Q : Et quel pari était-ce pour vous de commencer avec le pneu tendre ?

CS : C’était très dur parce que vous savez qu’au final le Soft est meilleur pour peut-être les deux premiers tours, mais ensuite à partir du troisième, du quatrième tour, une fois que le Soft est presque en surchauffe, vous voulez un pneu Medium, non ? Mais c’est toujours cet équilibre à trouver entre les performances de départ et un relais ou une course de 24 tours. Nous avons opté pour le Soft mais nous étions honnêtement à 50:50. Et je suppose que la piste tombant là à la fin avant le départ de la course m’a en quelque sorte fait basculer vers le pneu Soft, juste parce que je pensais qu’il serait un peu plus facile de le garder en vie – mais je pense toujours à partir du cinquième tour, le Medium était le meilleur pneu – mais oui, c’était un choix délicat mais je suppose que nous avons fait la bonne chose.

Q : Et parlez-nous de la pression de Checo Perez. À quelle distance s’est-il rapproché ?

CS : Il s’est approché de très près à peu près la moitié des tours qu’il était derrière. Je savais que dans le dernier virage, chaque fois que j’avais un écart de 0,7 seconde, je devais défendre dans le premier virage. Lorsque l’écart était de 0,8 s, j’allais juste passer au premier virage sans avoir à défendre et 0,9 s signifierait que peut-être à la fin j’aurais même besoin d’utiliser mon énergie, non, donc c’était exactement la même chose à chaque tour et j’entendais juste l’écart des ingénieurs – qu’il a fait du bon travail – me disant exactement comme la zone DRS, alors je pourrais gérer la batterie à mon goût et savoir si je devais défendre ou pas mais je pense que son aileron avant était très proche de mon diffuseur en quelques freinages dans le premier virage. Mais comme toujours avec Checo, bon amusement, bon combat et bonne course.

Q : Et Carlos lançons ça au Grand Prix de demain ; vous commencez troisième donc menez au tour quatre ?

CS : J’en doute mais on ne sait jamais en Formule 1. Je vais garder la même approche d’essayer de réussir l’escapade, puis d’être du côté agressif dans les virages un et quatre comme je l’étais aujourd’hui, puis de voir ce qui se passera demain.

QUESTIONS DE L’ÉTAGE

Q : (Alex Kalinauckas – Autosport) Max, juste à propos de ce qui s’est passé au Parc Fermé après les qualifications hier. Pourriez-vous s’il vous plaît expliquer : que regardiez-vous, que faisiez-vous en touchant votre propre voiture et celle de Lewis Hamilton ?

MV : Eh bien, je regardais clairement l’aile. Oui, vous pouvez voir sur la vidéo ce que j’ai fait exactement. Je regardais juste à quel point leur aileron arrière fléchissait, à ce moment-là.

Q : (Julien Billiotte – AutoHebdo) Max, aviez-vous un soupçon particulier au préalable sur l’aileron arrière de Mercedes, pour aller l’inspecter ?

MV : Oui, bien sûr, il y avait eu des discussions et bien sûr il y a encore des choses à examiner car, comme je l’ai dit, à une certaine vitesse, on a l’impression que l’aile fléchit et bien sûr, nous avons eu, en début de saison, nous J’ai dû changer un peu les ailes arrière à cause du recul, mais il semble que quelque chose recule encore là-bas, c’est pourquoi je suis allé jeter un coup d’œil.

Q : (Alex Kalinauckas – Autosport) Valtteri, je me demandais juste combien de gestion des pneus deviez-vous faire, en particulier dans les dernières étapes de la course ?

VB : Je me concentrais vraiment sur le fait d’essayer de faire le relais le plus rapide possible, et cela signifie gérer avec le pneu tendre, donc surtout au début, j’essayais évidemment de créer un écart mais pas de tuer les pneus immédiatement et cette partie médiane de cela course vraiment, j’ai juste essayé d’optimiser le rythme et cela inclut pas mal de gestion avec les pneus tendres, surtout dans certaines parties de la piste. Et vers la fin, oui, j’essayais de faire sortir tout ce qu’il me restait des pneus.

Q : (Julien Billiotte – AutoHebdo) Max, juste pour être clair, s’il vous plaît : vous vérifiiez la flexibilité de l’aile, pas le système DRS, pour vérifier si elle était trop grande ?

VB : Non non. Cela n’avait rien à voir avec le DRS, ce qu’ils regardaient.

Q : (Alex Kalinauckas – Autosport) Valtteri, nous avons vu Mercedes passer beaucoup de temps avec les pneus tendres en FP2 et aussi plus tard en FP1 hier. S’agissait-il de faire un plan pour la course d’aujourd’hui, dans le sprint ou cela a-t-il également des implications sur ce que vous allez faire demain dans la course ?

VB : Je pense que j’ai en fait utilisé Softs parce que nous pensions que le Medium serait meilleur pour le sprint, mais dans FP1, le Soft s’est comporté un peu mieux que prévu, alors nous avons commencé à regarder s’il y avait une opportunité d’utiliser le Soft, même s’il ne s’agissait pas d’un nouveau Soft, cela signifie que nous avons plein de pneus pour demain. Voyons ce que nous proposons, mais… c’est tout.