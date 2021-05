Sprint Qualifying destiné aux “ jeunes qui ne veulent pas de courses de deux heures ”

En résumé: le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que le nouveau format de qualification Sprint du sport vise à attirer de nouveaux téléspectateurs plus jeunes.

En bref

Les jeunes fans peuvent préférer les qualifications de sprint – BrawnFormula 1 organisera ses trois premières courses de qualification de sprint plus tard cette année. Dans une interview pour The Muscle Help Foundation, Brawn a déclaré que la série «essayait de faire passer un format de course sprint en Formule 1 depuis plusieurs années», en partie parce qu’ils croient qu’elle sera plus populaire auprès des jeunes fans.

«C’est un format que nous voulons tester», a-t-il déclaré. «Les choses changent et les jeunes ne veulent pas forcément regarder deux heures de course un dimanche après-midi. Nous pouvons trouver les courses de format court plus attrayantes pour eux.

«Mais nous ne voulons pas désorienter nos fidèles fans qui sont vraiment au cœur de notre sport. Et alors pouvons-nous trouver une combinaison? C’est ce que nous testons. Il y a donc trois courses cette année. Nous ferons le point, puis nous déciderons de la prochaine étape pour l’avenir. “

Délai de grâce d’un mois pour les nouvelles règles flexi-wing

L’aileron arrière de Gasly a été inspecté au Portugal et en Espagne Un délai de grâce d’un mois accompagnera les nouvelles règles qui entreront en vigueur le mois prochain pour empêcher les équipes d’utiliser des ailes arrière conçues pour fléchir à grande vitesse.

Une nouvelle directive technique sera imposée à partir du 15 juin augmentant deux des tests de charge auxquels les ailes arrière sont soumises. Alors que les règles spécifient que les ailes ne peuvent pas fléchir de plus de trois millimètres lors de l’application de la charge, une tolérance de 20% sera autorisée au cours du premier mois de l’introduction des règles.

La FIA étudiera les images des caméras orientées vers l’arrière des voitures pour détecter les voitures qui pourraient ne pas être entièrement conformes à la directive. L’instance dirigeante du sport aurait commencé à examiner de plus près les ailes arrière des équipes après son inspection de l’AlphaTauri de Pierre Gasly au Grand Prix du Portugal. La même voiture a été inspectée à nouveau après le Grand Prix d’Espagne.

Daly portera “Fatigué des piqûres?” slogan La nouvelle livrée IndyCar de Conor Daly

Conor Daly portera cette nouvelle livrée de la course IndyCar de ce week-end. Sa voiture dirigée par Ed Carpenter bénéficiera du parrainage de MannKind Corporation dont le produit d’insuline sans aiguille sera promu avec le slogan «fatigué des piqûres?» sur son sidepod.

C’est bien: la FIA affirme que les médias accrédités auront un accès accru au paddock depuis le Grand Prix de Monaco «avec certaines limitations». # F1 – Alan Baldwin (@ alanbaldwinf1) 13 mai 2021

Pas tout à fait “depuis le début”; la première manche du championnat du monde s’est en effet déroulée il y a 71 ans aujourd’hui à Silverstone, mais il n’y avait pas de Ferrari sur la grille. Ils se sont présentés pour la première fois au deuxième tour de la saison 1950 une semaine plus tard à Monaco.https: //t.co/8PaOdx8IfL#F1 – Keith Collantine (@keithcollantine) 13 mai 2021

En ce jour en F1

Aujourd’hui, en 2006, une foule immense a acclamé la Renault de Fernando Alonso à la victoire en Espagne

