Sprint Qualy : Bottas prend les trois points, Max en pole

Valtteri Bottas a remporté la victoire lors des qualifications sprint pour le Grand Prix d’Italie, décrochant les trois points et la pole position – mais il en cèdera un à Max Verstappen.

Bottas a battu Verstappen jusqu’au drapeau à damier dans les 18 tours de cette course, Daniel Ricciardo terminant troisième.

Le pilote Mercedes, cependant, ne commencera pas P1 avec Mercedes l’ayant mis sur son quatrième moteur de la saison plus tôt dans le week-end.

Bien qu’il ait pris la pole position, il commencera P20 à cause de cette pénalité avec Verstappen remis P1 pour la course de dimanche. Ricciardo le rejoindra au premier rang de la grille.

Le plan de Mercedes d’utiliser les commandes d’équipe en faveur de Lewis Hamilton s’est soldé par un échec car le Britannique a été relégué aux commandes au départ, prenant du retard sur les deux McLaren. Il a terminé P5.

Valtteri Bottas remporte le #F1Sprint ! ?? Il a mené du début à la fin ! Max Verstappen prend la P2, avec Daniel Ricciardo en troisième devant Lando Norris#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/fvZFu50Iw5 – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

Malgré la lourde chute de Carlos Sainz en FP2, l’Espagnol s’est aligné sur la grille dans son créneau de qualification P7 avec ses mécaniciens ayant reconstruit sa voiture, avec son coéquipier Ferrari Charles Leclerc à ses côtés, le pilote monégasque ayant précédemment visité le centre médical se plaignant de maladie .

Les 18 tours de qualification du sprint ont vu les pilotes avoir le libre choix de leurs pneus, tout le monde optant pour les médiums sauf Lando Norris, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda. Les points reviendraient aux trois premiers, qui – du moins sur la grille – étaient Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Bottas a pris un bon départ avec Verstappen qui le suivait alors que Hamilton devait traverser la piste pour bloquer le départ rapide de Norris, le champion du monde a ramené l’ordre à P5, derrière les deux McLaren

La Safety Car n’a pas tardé à faire son apparition, Pierre Gasly écrasant une McLaren et cassant son aileron avant. Avec cela sous sa voiture, il s’est envolé à Curva Grande, la qualification de sprint du vainqueur du GP d’Italie 2010 terminée. Juste avant la sortie du SC, Tsunoda a coupé Robert Kubica, faisant basculer l’Alfa Romeo.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ Un départ effréné. Gasly s'en va à la Curva Grande. Il a informé l'équipe par radio qu'il allait bien. Et la Safety Car sort #ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/uOT2mbxTaX – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

La Safety Car s’est arrêtée à la fin du 3e tour, Bottas restant P1 devant Verstappen et les McLaren, Hamilton tenant la cinquième place devant les Ferrari de Leclerc et Sainz et Antonio Giovinazzi.

Hamilton est passé à portée du DRS de Norris au 7e tour, mais le pilote McLaren a tenu bon, assez rapide pour rester devant – les pneus tendres de Norris contre les médiums de Hamilton, le pilote McLaren imperturbable.

Derrière eux, Sergio Perez a dépassé Lance Stroll pour la neuvième place, mais hors de la piste au 11e tour. Malgré cela, il est resté devant l’Aston Martin jusqu’à ce que Red Bull lui dise de rendre la position. Il dépasse Stroll au tour suivant, restant cette fois en piste dans la chicane.

Tour après tour, Bottas a couru environ deux secondes devant Verstappen, le Finlandais incapable d’aider Hamilton et Verstappen n’ayant pas vraiment besoin de combattre le pilote Mercedes pour la tête.

Bottas a remporté la victoire lors des 18 tours de qualification du sprint, marquant trois points, avec Verstappen P2 et empochant deux points. Ricciardo a terminé troisième, ce qui lui a valu un seul point tandis que Norris, eh bien, Norris a mérité les remerciements de Verstappen en gardant Hamilton derrière lui tout au long des 18 tours.

Leclerc était sixième devant Sainz et Giovinazzi, Perez conservant sa 9e place malgré le fait que les commissaires se demandaient s’il avait mis trop de temps à redonner à Stroll la position plus tôt dans la course. L’Aston Martin était P10.

TOUR 16/18 Perez poursuit Giovinazzi mais l’Italien tient bon en P8 #ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/tv92oKUrFV – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

Résultat

1 Valtteri Bottas Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull 2.325s

3 Daniel Ricciardo McLaren 14.534s

4 Lando Norris McLaren 18.835

5 Lewis Hamilton Mercedes 19.978

6 Charles Leclerc Ferrari 23.203

7 Carlos Sainz Ferrari 27.919s

8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 31.089s

9 Sergio Perez Red Bull 31.680s

10 Lance Stroll Aston Martin 38.671s

11 Fernando Alonso Alpine 39.795s

12 Sébastien Vettel Aston Martin 41.177

13 Esteban Ocon Alpine 43.373s

14 Nicholas Latifi Williams 45.977

15 George Russell Williams 46.821s

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 49.977s 1

17 Nikita Mazepin Haas 62.287s

18 Mick Schumacher Haas 65.380s

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 64.279s

N’a pas fini

Pierre Gasly AlphaTauri crash au tour 1