Sprng Energy, soutenu par Actis, veut annuler le contrat d’achat d’énergie éolienne de 100 MW avec SECI

Sprng Energy a également fait appel à la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC), demandant la libération de sa garantie bancaire de performance émise à SECI.

Sprng Energy, la plate-forme indienne d’énergie renouvelable mise en place par le gestionnaire de fonds britannique Actis, souhaite la résiliation du contrat d’achat d’électricité (PPA) signé avec la Solar Energy Corporation of India (SECI) pour ses 100 mégawatts (MW) à venir projet éolien. La société a déclaré qu’elle souhaitait l’annulation du PPA en raison du retard dans l’identification d’une entité acheteuse finale et des restrictions en raison de la pandémie actuelle de Covid-19.

Sprng Energy a également fait appel à la Commission centrale de régulation de l’électricité (CERC), demandant la libération de sa garantie bancaire de performance émise à SECI.

Bien que la société, dans sa pétition au CERC, n’ait pas précisé le projet pour lequel elle souhaite annuler le PPA, des sources de l’industrie ont déclaré que l’affaire concernait le parc éolien de 100 MW que Sprng devait construire dans le district de Dhar, dans le Madhya Pradesh.

La société a reçu la lettre d’attribution du projet en juin 2019 par SECI après être devenue l’un des soumissionnaires les plus bas de l’enchère en proposant un tarif de 2,82 Rs / unité. SECI étant l’agrégateur national d’énergies renouvelables, signe des AAE avec les développeurs gagnants lors d’enchères concurrentielles, puis signe des accords d’alimentation électrique (PSA) avec les États pour fournir de l’électricité à partir de ces centrales.

SECI avait conclu un PSA pour la capacité de 100 MW de Sprng avec le Kerala en septembre 2019.

Le régulateur de l’électricité de l’État du Kerala n’a pas approuvé l’acquisition de cette électricité, déclarant qu’il souhaitait d’abord passer par les termes du PPA signé entre SECI et Sprng. Le régulateur du Kerala n’approuvant pas le PSA a été identifié comme «l’un des principaux problèmes incontrôlables» menant à la pétition de Sprng pour l’annulation du PPA.

La SECI avait déclaré en février 2020 que les AAE avec les soumissionnaires retenus pour l’enchère correspondante n’avaient pas encore été exécutés. Le CERC a ordonné à Sprng de classer le bureau de l’électricité de l’État du Kerala en tant que partie à l’affaire et l’État discom devra déposer sa réponse d’ici le 17 juin.

En août 2020, ReNew Power avait demandé à CERC d’annuler le PPA pour un projet éolien de 265 MW signé avec SECI, et en mai 2020, Acme Solar souhaitait également que le régulateur résilie son PPA avec SECI pour les projets solaires prévus pour vendre de l’électricité à Rs 2,44 / unité, qui était le tarif solaire le plus bas jamais découvert à ce moment-là. Les analystes de Crisil ont récemment noté que les PSA pour les 7000 MW de projets d’énergie renouvelable soumis aux enchères avant février 2020 n’avaient pas encore été signés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.