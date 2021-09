in

Ethereum (ETH)

Spruce s’associe à Etheruem et ENS pour améliorer la vérification d’identité en ligne

Les applications de la technologie blockchain restent diverses, différentes entreprises proposant des idées impressionnantes sur l’intégration de la technologie.

Une nouvelle approche vient de Spruce – une société de logiciels d’identité décentralisée. La société travaille actuellement à l’amélioration de la vérification d’identité et a récemment reçu le soutien de la Fondation Ethereum.

Travailler pour commencer sérieusement

Plus tôt cette semaine, Spruce a confirmé dans un communiqué de presse qu’il avait conclu un partenariat avec la Fondation Ethereum pour aider à construire son système de vérification d’identité décentralisé. La société travaillerait avec la Fondation Ethereum (EF) et Ethereum Name Service (ENS) pour développer un module de connexion sécurisé basé sur la blockchain Ethereum.

Le réseau de Spruce avait été sélectionné après que l’EF et l’ENS eurent soumis des appels d’offres en juillet. Les entreprises recherchaient des développeurs capables de créer un package de connexion sécurisé utilisant l’autorisation ouverte (OAuth) – une norme ouverte de délégation d’accès fréquemment utilisée pour accorder aux sites Web ou aux applications l’accès aux données des utilisateurs d’Internet.

Comme Spruce l’a expliqué, il s’attachera à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données. De cette façon, ils espèrent offrir une alternative aux grandes entreprises et plateformes technologiques, réputées pour la collecte de données. La société a ajouté que l’EF est le partenaire idéal, grâce à sa base d’utilisateurs qui se chiffre en millions. Ethereum est également la plus grande communauté de développeurs dans l’espace crypto, donc Spruce a de nombreuses ressources à sa disposition avec ce support.

Spruce a ajouté qu’il travaillerait en étroite collaboration avec l’ENS et EF pour s’assurer que sa solution est compatible avec les normes de la blockchain Ethereum. Le succès de leur projet permettra à des millions d’utilisateurs d’Ethereum de contrôler leur identité numérique et d’accéder en toute transparence au Web.

La première étape sera la recherche des utilisateurs et les ébauches de spécifications de construction. Les travaux de développement de base devraient commencer sous peu.

Plus de cas d’utilisation pour Ethereum

La gestion des identités est devenue un axe important pour l’espace blockchain. Permettre aux gens d’accéder en toute transparence au Web tout en contrôlant leurs données pourrait être l’un des principaux moyens par lesquels l’industrie perturbe la technologie traditionnelle, et Ethereum a eu un rôle majeur à jouer à cet égard.

En juillet, Numio – une solution de mise à l’échelle de la couche deux, a levé 1,25 million de dollars de financement pour pousser dans la finance décentralisée (DeFi). Dans le cadre de l’expansion de l’entreprise, Numio s’appuiera également sur son système de gestion des identités. Le système utilise zkProofs pour permettre aux utilisateurs de vérifier leur identité sur des plateformes tierces sans envoyer de documents d’identité.

La solution d’authentification de Numio utilise la cryptographie à clé publique, qui est présentée comme plus sécurisée que le mot de passe à usage unique basé sur le temps (TOTP) utilisé par des plateformes comme Authy et Google Authenticator.

Des opérations comme celles-ci sont quelques-unes des raisons pour lesquelles la blockchain Etheruem reste une partie incroyablement importante de l’écosystème crypto. Le profil d’Ethereum a considérablement augmenté au cours de la dernière année, et il y a eu beaucoup de discussions sur son jeton – Ether – renversant Bitcoin pour devenir la crypto-monnaie la plus précieuse.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.