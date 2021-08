Spurs pour faire taire Grealish, victoire de Chelsea, dispute Man Utd contre Leeds

Nos pronostics en Premier League sont de retour et nous prévoyons que Jack Grealish subira une défaite lors de ses débuts à Man City, des victoires pour Chelsea et Leicester, mais le grand affrontement Manchester United contre Leeds United a divisé les opinions.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Notre première série de prévisions pour la saison 2021/22 est de Clés Keyya, un grand fan de Barcelone et de Newcastle. Il fait actuellement tourner les têtes avec son morceau sur le thème du football « Haaland ».

Mais peut-il prendre le dessus sur notre homme Marécageux?

Journée 1

Brentford contre Arsenal (vendredi, 20h)

Keeya: 1-3

Marécageux: 1-1

Manchester United contre Leeds United (samedi, 12h30)

Keyya : 2-1

Marécageux: 1-2

Burnley contre Brighton (samedi, 15h)

Keyya : 0-2

Marécageux: 1-0

Chelsea v Crystal Palace (samedi, 15h)

Keyya : 4-2

Marécageux: 2-0

Everton contre Southampton (samedi, 15h)

Keyya : 0-1

Marécageux: 1-1

Leicester v Wolves (samedi, 15h)

Keyya : 2-0

Marécageux: 2-0

Watford contre Aston Villa (samedi, 15h)

Keyya : 0-2

Marécageux: 1-3

Norwich v Liverpool (samedi, 17h30)

Keyya : 0-4

Marécageux: 1-3

Newcastle contre West Ham (dimanche, 14h)

Keyya : 1-3

Marécageux: 0-2

Tottenham contre Manchester City (dimanche, 16h30)

Keyya : 2-3

Marécageux: 1-0

Discussion en équipe : Comment en êtes-vous venu à soutenir vos équipes et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps de fan ?

Keeya: C’est étrange parce que j’ai grandi en soutenant Newcastle à cause de mes parents, mais j’ai commencé à soutenir Barcelone vers 14 ans. J’ai toujours détesté perdre, mais ce plan s’est légèrement retourné contre lui…

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

ÉQUIPE : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

Keeya: Messi, Iniesta, Busquets, Neymar, Dani Alves

ÉQUIPE : Quels sont vos espoirs pour la saison et que pensez-vous de l’équipe actuelle ?

Keeya: Nous avons besoin d’un nouveau manager et devons déplacer des joueurs qui ont dépassé leur meilleur comme Busquets, Pique, Sergi Roberto, etc. et nous pouvons être très excitants et fluides. J’ai besoin d’une finale de Ligue des champions cette année.

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

Keeya: Il faudrait que ce soit Arsenal. J’ai grandi à Finsbury Park, donc j’étais juste à côté de Highbury et je pouvais entendre la foule depuis ma chambre, j’aurais toujours souhaité être là pour regarder.

Discussion en équipe : Que se passe-t-il avec vous en tant qu’artiste en ce moment ?

Keeya: Grandeur seulement ! Travailler dur pour que je puisse rester implacable avec les bangers à venir cette année. Restez au courant

Flux ‘Haaland’ sur la liste de lecture TEAMtalk Spotify

Keeya est sur les réseaux sociaux, suivez-le !

Twitter

Instagram

Dix des buts les plus bizarres en Premier League de Darren Bent à Jari Litmanen