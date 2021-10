Spurs Surprise Bucks; rencontrez les Denver Nuggets et les Phoenix Suns

Une partie de la magie de la NBA réside dans la récurrence des surprises et l’une d’entre elles a été le triomphe de San Antonio Spurs sur dollars de Milwaukee, par un score de 93-102, profitant du bon travail de Dejounte Murray et Derrick White, qui ont neutralisé la puissance des champions en titre. Ce n’était pas le seul résultat remarquable des franchises en Occident, puisque pépites de Denver a battu les Minnesota Timberwolves 91-93, avec 26 points et 19 rebonds de Jokic, et Soleils de phénix il a battu les Cleveland Cavaliers 101-92, avec 17 points et 12 rebonds d’Ayton, ainsi que 16 points et 10 passes décisives de Paul.

Share